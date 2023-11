Olivia Rodrigo estrena ‘Can’t Catch Me Now’ como parte de la banda sonora de ‘Los Juegos del Hambre’

Olivia Rodrigo vuelve con más música tras el gran éxito de su último álbum. Esta vez, lo hace para la canción principal de la nueva entrega de Los Juegos del Hambre, que se estrena en cines el próximo 17 de noviembre.

La canción se titula Can’t Catch Me Now y es una balada, algo que se le da especialmente bien a la joven estrella.

Fue el pasado 3 de noviembre cuando esta canción salió a la luz y conmovía a sus seguidores. El nuevo single de la cantante para la película mimetiza los ritmos celtas y la producción va construyéndose de una forma muy delicada a lo largo de toda la canción.

Aunque el resto de la banda sonora se estrena en la misma fecha que la película, Olivia Rodrigo no ha podido evitar compartir su emoción por participar en este proyecto cinematográfico. Esta nueva canción, vuelve a ser de la mano de Daniel Nigro, productor y compositor que también forma parte de GUTS, el último disco de la cantante.

Un día antes del estreno de la canción, Olivia Rodrigo sorprendía a sus fans con el anuncio de este nuevo lanzamiento a través de sus redes sociales.

La nueva entrega de la saga Los Juegos del Hambre: balada de pájaros cantores y serpientes aumenta aún más su expectación con esta colaboración con una de las estrellas del momento.

soooo beyond excited that I got the opportunity to write a song for @TheHungerGames: The Ballad of Songbirds & Snakes. my song “Can’t Catch Me Now” comes out November 3rd!!!! ❤️ https://t.co/NJS4RCLeF4 pic.twitter.com/PsV0N5kEpj

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) November 1, 2023