El pasado 9 de junio Niall Horan presentaba su nuevo disco, bajo el título de The Show. Un disco muy esperado por sus fans, que llegaba casi tres años después de su último lanzamiento discográfico, con el que el artista escocés ponía fin a su silencio musical.

Ahora, el artista ha querido compartir una versión en directo de una de las canciones de su nuevo disco. En concreto, ha escogido You Could Start A Cult para cantarla en plena naturaleza, publicándola en su canal de Youtube de la mano de Vevo.

Niall Horan destaca que interpretar su música en directo es lo que más le gusta: «Canciones con las que he pasado tanto tiempo, vistas de principio a fin es una sensación increíble. Filmar estas actuaciones con Vevo fue una experiencia realmente especial», explica el artista.

I’m excited to share this performance video of “You Could Start A Cult” with you today: https://t.co/2ZZyNOJ6J2

It’s the first of many performances that I shot with @Vevo as a part of their Extended Play series that will be coming out over the next few weeks.

Performing live is… pic.twitter.com/kJ7sOcxmQr

— Niall Horan (@NiallOfficial) June 16, 2023