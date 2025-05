Este pasado martes, 6 de mayo, el equipo de Y ahora Sonsoles recibió la visita de la actriz Natalia Sánchez. La que interpreta a Begoña en Sueños de libertad acudió al formato de Atresmedia con el objetivo de hablar de sus nuevos proyectos profesionales. Pero, entre tema y tema, habló del acoso que sufrió mientras participaba en la serie Los Serrano, una de las ficciones más vistas y legendarias de la televisión española en la década de los 2000. Una producción que marcó a toda una generación y que, en el caso de la intérprete, le abrió las puertas a la fama siendo tan solo una adolescente. Una popularidad que estuvo marcada por momentos de hostigamiento y bullying.

«Lo hablábamos entre nosotros porque no podíamos hablarlo con nadie más porque no había nadie en la misma situación con la misma edad», explicó. Unas palabras con las que hizo referencia al que fue su compañero de serie, Víctor Elías. Pues, tanto ella como el actor fueron testigos del lado oscuro de la fama durante su adolescencia. Una situación que los marcó a ambos significativamente. De hecho, ha explicado en el programa de Antena 3 que ésta etapa de su vida le generó ciertas consecuencias emocionales. «Sin Víctor Elías no habría podido gestionar todo aquello. Compartíamos muchas cosas y Víctor tenía una vida muy difícil. Nos apoyábamos como te apoyas en clase o en el instituto con tus amigas», confesó ante la atenta mirada de los periodistas.

Asimismo, Natalia Sánchez ha querido aprovechar su paso por el programa de Sonsoles Ónega para reflexionar sobre la dualidad que encierra el éxito profesional actoral. «Somos unos privilegiados porque podemos dedicarnos a lo que nos gusta, porque nos llena nuestra profesión, pero todo tiene su lado oscuro», ha expresado. «Cuando eres pequeño eres muy vulnerable y estás más expuesto», indicó.

Natalia Sánchez, en ‘Y ahora Sonsoles’: «Yo llevo en terapia desde que tengo 11 años»

Debido a que ella ha vivido en primera persona los estragos de la popularidad, la actriz quiso recordar la importancia de la salud mental. De esta manera, la madrileña ha confesado que comenzó a ir a terapia con tan solo 11 años. Una rutina que le ayudó a sobrellevar el bullying que estaba sufriendo. Pero, lejos de ser una etapa de su vida, a sus 35 años, ha indicado que sigue yendo a las sesiones.

Lo vivido le ha ayudado a saber lo que es imprescindible para su bienestar. Por ello, ir al psicólogo se ha convertido en un indispensable en su vida. Pues, aunque la fama no es la misma que tuvo durante sus años de adolescente, sigue trabajando en el mundo artístico.

«Yo llevo en terapia desde que tengo 11 años y la sigo haciendo porque creo que es como ir al gimnasio, pero del alma y de la mente. No la voy a dejar nunca porque creo que es necesaria», sentenció. Unas declaraciones con las que la actriz no ha dejado indiferente.