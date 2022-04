La artista española y ex participante de ‘Operación Triunfo 2018’, Natalia Lacunza, ha anunciado que tan solo queda el estreno de un último sencillo para que su primer álbum de estudio salga finalmente a la luz. La cantante prepara tiene un nuevo proyecto entre manos, aunque se encuentre aún sin nombre ni fecha de estreno, lo que si conocemos es que se estrenará antes de la llegada del verano.

Por ello, y de una manera sutil, la de Pamplona ha ido lanzando pistas a través de su cuenta personal de Twitter. Sin lugar a duda, el último mensaje que ha publicado ha terminado por enloquecer a sus fans, y es que, la artista ha confirmado que el próximo single que estrene, será el último antes de sacar el disco al completo. Algo por lo que podemos intuir que, más pronto que tarde podremos disfrutar de este nuevo proyecto.

Ya va terminando de coger forma. Y es que, con las tres canciones que ha sacado durante estos últimos meses, podemos comprobar que este nuevo trabajo será cuanto menos potente e innovador.

chicas queda solo 1 single y ya sale el disco…. — Natalia (@natalialacunza) April 27, 2022

Desde su aparición en ‘Operación Triunfo’, ya dejaba indicios de la proyección que tenía, y con el tiempo no ha hecho otra cosa que darnos la razón, ya que Natalia Lacunza se ha convertido en una auténtica revelación para nuestra música. Prueba de este crecimiento nos lo trajo con el estreno de su último tema, ‘Muchas cosas’, con el que ha causado un gran furor en las redes: “Quizá no supe darme cuenta de que estaba empezando a derrotarme, muchas cosas pendientes en la mesa a las que no quiero ni enfrentarme” canta en alguno de sus versos.

Esta no es la única canción que ha publicado la artista, también tenemos ‘Cuestión de suerte’ o ‘Todo lamento’, dos canciones más que estrenó como adelanto de su nuevo disco. El primer tema, narra la historia de como una relación no siempre puede ser perfecta, ya que pueden ocurrir cosas externas que las inciten a separarse. El segundo, sin embargo, trata el mismo tema desde una perspectiva diferente, ya que haba de una ruptura que tenía que pasar.