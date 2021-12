La cantante Natalia Lacunza anunciaba hace una semana su próximo sencillo, el segundo que formará parte de su próximo disco. ‘Todo Lamento’ es el título de esta canción tan esperada que vuelve a tener unos sonidos similares a los últimos temas que la artista está lanzando y parece ser que así será su nuevo trabajo.

‘Todo Lamento’ es una canción que cuenta una ruptura sentimental, pero que ya empieza a estar superada: “Ya no me duele, no lo puedo evitar”. Para el videoclip ha querido contar con personas de su entorno como las chicas de su banda, Luz Abril, María Lázaro, Fatal Tiger y Ganges, Luis Morera, miembro del grupo madrileño Trashi o su mejor amiga. Se plasma la vida actual con un flashback al pasado que luego vuelve al presente. Como suele acostumbrar en sus videoclips, vuelve a mezclar lo trashy (baja calidad) con el contenido de alta calidad. Dirigido por Jorge No y de nuevo por Yungakita, con quien ya había contado en alguna ocasión, ya se sitúa en tendencias de YouTube.

La de Pamplona no deja de sorprender a sus seguidores y es que este año no ha defraudado con ninguna de las canciones lanzadas. ‘Cuestión De Suerte’ fue el primer sencillo que mostró como adelanto de su próximo proyecto y ya supera el millón en la plataforma de streaming musical Spotify. El sonido de sus canciones es algo que acostumbra a cambiar, ya que la artista sigue experimentando y si de su primer EP ‘Otras Alas’ al segundo ‘ep2’ ya se vio una evolución, no queda dudas de que el disco también tendrá plasmado ese cambio en el tiempo donde la artista ha podido conocer otros estilos y más gente de la que rodearse.

Sus colaboraciones también destacan, debido a que ha colaborado ya con artistas como Aitana o Leiva más recientemente en ‘Premio de Consolación’ para el nuevo álbum de este, pero también colabora con artistas menos conocidos y que algunos incluso están suponiendo una revelación como son Trashi, María Blaya o Ghouljaboy. Natalia Lacunza, que ya pudo presentar ‘Cuestión De Suerte’ durante el PRESHOW de LOS40 Music Awards, está conquistando cada vez más al público y, aunque todavía no hay fecha del álbum, se puede notar los nervios de sus fans por poder escucharlo ya.