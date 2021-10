Nagore Robles y Alexia Rivas han respondido a las acusaciones recibidas desde ‘Sálvame’. Este miércoles, María Patiño respondía muy enfadada a las imitaciones de la colaboradora, y ahora, ha sido ella junto a la presentadora de ‘Sobreviviré’, las que han respondido a los ataques del programa de Telecinco.

Tras las duras palabras que los colaboradores dedicaron a María Patiño y a Nagore Robles en el último programa. Ellas han respondido desde ‘Socialité’, después de ver un vídeo en el que se recopilaban momentos crueles que han protagonizado en ‘Sálvame’.

Alexia Rivas, no dudó en cargar contra el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, asegurando que sí tanto la critican, no entiende por que luego la dirección del programa la ha llamado varias veces para que visite el ‘Deluxe’. De hecho, aseguró que la última llamada la recibió esta misma semana.

Hoy TODOS podéis disfrutar de un nuevo 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮𝘪𝘯𝘨 de #Sobreviviré con @Nagore_Robles 🤳 🤔 Los 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮𝘦𝘳𝘴 responden a María Patiño tras imitarla, nueva visita de @jorgecyruss y análisis de #LaÚltimaTentación 🔥 Dale al ▶ y disfruta https://t.co/OjyGWXweUS pic.twitter.com/mwrt7gmCMR — mitele plus (@miteleplus) October 7, 2021

“Me criticáis mucho, que no voy por el buen camino, etc… entonces, si no es el camino y si no valgo, ¿Por qué me queréis en vuestro programa”, señaló Alexia Rivas de manera contundente. “Ayer mismo después de este video me llamaron”, añadió.

Por su parte, Nagore Robles explicó que no entiende por qué María Patiño se ofendió después de la imitación de Alexia, cuando no es la primera vez que se la imita en un programa de televisión. “Hemos imitado a todo el mundo, a Ana Rosa, a Piqueras, a Risto, a Jordi… no entiendo por que a ella le ha ofendido esto”, dijo la presentadora de ‘Sobreviviré’, intentando zanjar el asunto.