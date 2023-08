Muere trágicamente la periodista María Bretón en un accidente de tráfico

La televisión autonómica asturiana y el programa Conexión Asturias lloran la pérdida de uno de los miembros de su equipo. Este jueves la periodista María Bretón falleció en un terrible accidente de tráfico tras chocar frontalmente contra otro vehículo.

Originaria de Avilés y de 42 años, la comunicadora estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Una carrera que fue labrando poco a poco y cuyo talento la llevó a ser, desde hace poco más de cinco años, coordinadora de contenidos de Conexión Asturias.

Abrazu fuerte a tola familia de @conexiontpa y @ProimaZebrastur que güei faen el programa más difícil de la so historia. Descansa en paz, María 🖤 pic.twitter.com/z9FzGGqoBQ — Iván Llera (@ivanllera_) August 17, 2023

Tal y como se ha comunicado, el suceso tuvo lugar en el kilómetro 2 de la carretera AS-116. La periodista se encontraba de camino a su puesto de trabajo, en la productora Proima Zebrastur, en el polígono Olloniego. Tras ser conocedores de la terrible noticia, los compañeros de Bretón quedaron completamente consternados. Por ello, decidieron enviarle un mensaje cariñoso a la familia de la víctima.

En torno a las 18:33 horas, el presentador Marco Rodríguez arrancó el programa junto a varios miembros del equipo. Una conexión en directo que comenzaba anunciando la desafortunada noticia. “»Hoy no tenemos escaleta porque María, de camino a nuestra redacción, se nos ha ido en un accidente, estamos consternados, en estado de shock», comunicaba con la voz entrecortada.

«Conexión Asturias nació hace 17 años con el motivo de entretenerles, de divertirles, y hoy es imposible. Todavía no hemos asimilado lo que ha sucedido, pero comprenderán que hoy no podemos entretenerles porque estamos muy muy dolidos. Y, de hecho, todavía no nos damos cuenta de lo que ha sucedido», explicaba.

De este modo, el presentador se disculpó con los pueblos y fiestas en los que tenían previsto estar. «Siempre arrancamos con un muy buenas tardes y muy alto, hoy es el peor día en la historia de este programa. Nunca pensamos que podríamos arrancar un Conexión Asturias con uno menos de nuestros compañeros, con uno menos de los miembros de nuestra familia», agregaba.

Para terminar, Marco Rodríguez dijo: «Aquí empieza el programa más difícil de Conexión Asturias». Desde entonces, los mensajes de condolencias por la pérdida de María Bretón no han parado. De hecho, hasta el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quiso mandar un mensaje a través de sus redes sociales.

Acabo de enterarme de la terrible noticia. Comparto vuestro dolor, el inmenso dolor, que ahora sentís.

Un abrazo a todas las personas que formáis el equipo de @conexiontpa y mi emocionado recuerdo a María Bretón, fallecida en accidente de tráfico. pic.twitter.com/5ygS45QYzz — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) August 17, 2023