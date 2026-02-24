Muere Robert Carradine, actor y padre de ‘Lizzie McGuire’, a los 71 años

El mundo de la interpretación está de luto. Robert Carradine, actor que se hizo especialmente conocido por participar en la serie Lizzie McGuire como padre de la protagonista, ha fallecido a los 71 años. La noticia ha sido compartida por los compañeros de Deadline, que también han avanzado que el estadounidense se habría quitado la vida. Para evitar cualquier tipo de especulación al respecto, la familia del fallecido ha querido compartir un comunicado con el medio citado. «En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban. Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar», han expresado. Lejos de que todo quede ahí, añadieron algo más: «Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales».

Por si fuera poco, Keith Carradine, hermano mayor del actor, ha explicado a Deadline que Robert «luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció». Además, aprovechando este espacio, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá a la hora de hablar de lo sucedido: «No hay nada de qué avergonzarse. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma (…) Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño», explicó.

La emotiva despedida de Hilary Duff: «Me duele el corazón»

La que fuese su compañera de reparto en Lizzie McGuire, como no podía ser de otra manera, ha reaccionado con profunda tristeza a la noticia: «Esto duele. Es muy difícil encarar esta realidad sobre un viejo amigo. Había mucho cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres de la serie. Estaré siempre agradecida por ello». Y añade: «Me siento muy triste al saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo quisieron».

Quién era Robert Carradine

Nacido en marzo de 1954, era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los también actores Keith y David Carradine. Si hay un papel por el que se hizo conocido, fue por interpretar a Sam McGuire, padre de Lizzie McGuire en la serie que protagonizaba Hilary Duff. Aun así, su debut en la gran pantalla llegó en 1972 en Los Cowboys, un papel para el que su hermano David le animó a acudir a la audición.

Con posterioridad, Robert apareció en El Regreso (1978), película ganadora de un Oscar. Por si fuera poco, también participó en otros tantos proyectos como es el caso de Forajidos de Leyenda (1980) y La revancha de los novatos (1984). Por lo tanto, formó parte de numerosas películas y series que han marcado un antes y un después en muchísimos aspectos. Estamos ante una durísima y triste pérdida, qué duda cabe. Descanse en paz.