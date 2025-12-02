Muere POORSTACY, rapero y amigo de Travis Barker, a los 26 años

El mundo de la música está de luto. POORSTACY, uno de los raperos estadounidenses más conocidos en todo el mundo, ha fallecido de forma inesperada a los 26 años. Una información que ha sido confirmada por las autoridades del condado de Palm Beach, en Florida. Al parecer, el artista se encontraba alojado en un hotel de Boca Ratón, donde iba a disfrutar de unos días de descanso junto a su mujer y un menor. Fue en ese mismo lugar cuando, en la mañana del pasado sábado 29 de noviembre, el gran amigo de Travis Barker sufrió un «episodio médico de urgencia», por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital local. Aunque lo intentaron, lo cierto es que los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida. A pesar de que han surgido muchos rumores al respecto, lo cierto es que, por el momento, se desconoce la causa exacta de su muerte.

A lo largo de su trayectoria, POORSTACY se convirtió en uno de los artistas más destacados de la industria musical, sobre todo en el género emo-rap. Entre otros proyectos en los que ha estado inmerso, destacan varias colaboraciones con Travis Barker, baterista de BLINK-182 y marido de Kourtney Kardashian. Un claro ejemplo lo encontramos en temas como Nothing Left, Hills Have Eyes o, incluso, Choose Life. Como era de esperar, esta trágica noticia ha supuesto un durísimo golpe para Barker. Tanto es así que no ha dudado un solo segundo en compartir una historia en su perfil de Instagram con un vídeo a modo de homenaje. En el pie de foto, compartió un emoji con un corazón roto, junto al siguiente mensaje: «Descansa en paz, nunca te olvidaremos». Quien también se ha querido despedir de POORSTACY ha sido el rapero Iann Dior, que ha compartido una serie de imágenes junto a un texto de lo más emotivo.

«No sé ni por dónde empezar… fuiste el primer hermano que conocí cuando llegué a Los Ángeles», comenzó diciendo Iann Dior en su despedida a su gran compañero y amigo. Y añadió: «Lo hicimos todo juntos. Siempre me defendiste cuando nadie más lo hacía, incluso si no lo requería. Peleábamos como hermanos todo el tiempo, pero al final hemos pasado juntos los momentos más difíciles y los más felices, recuerdos que atesoraré para siempre. Lo siento mucho, no debería haber terminado así… No te merecías esto». Acto seguido, sentenció: «Descansa en el paraíso, hermano mío».

Quién era POORSTACY

Nacido en Palm Beach el 15 de marzo de 1999, el rapero, cuyo nombre real era Carlito Junior Milfort, siempre tuvo claro que la música era su vida. Sobre todo desde que, cuando era niño, su padre le enseñó varios instrumentos. En su adolescencia, comenzó a meterse de lleno en el metalcore, así como en la escena underground de hip hop de Miami. No tardó en tocar en directo con su banda, con la que interpretaba temas del género heavy metal, rock gótico o, incluso, punk rock.

Con posterioridad, POORSTACY se animó a publicar proyectos en Internet, sobre todo en SoundCloud. En un principio, lo hizo utilizando seudónimos como Lito Xantana, pero finalmente utilizó el que conocíamos en la actualidad en referencia a Stacky Peralta, un reconocido skater. Pero por una razón muy concreta, como él mismo explicó en varias ocasiones: al principio, Stacky Peralta no recibió mucha atención pero, con el paso del tiempo, consiguió convertirse en una de las leyendas del skate.

Su vida cambió por completo en marzo de 2019 gracias a una canción titulada Make Up que, en un solo día, recibió más de 35.000 visitas en su Soundcloud. Desde entonces, le llegaron muchas más oportunidades en la industria. Tanto es así que no solamente lanzó dos álbumes y dos EPs, sino que también participó en la banda sonora de Bill & Ted Face the Music.

En lo personal, el rapero tuvo que hacer frente a una batalla legal durante la que fue arrestado en 2023 por cargos de agresión y negligencia infantil. Todo se produjo como consecuencia de un altercado doméstico en una residencia en Florida, por la que acabó enfrentándose a las autoridades. A pesar de todo, el caso se archivó y, en 2024, todos los cargos fueron desestimados. Sin duda, su muerte ha generado una enorme conmoción entre compañeros de la industria, familiares y seguidores. Descanse en paz.