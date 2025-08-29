Muere Natasha Allen, reconocida influencer, a los 28 años

El mundo de las redes sociales está de luto. Natasha Allen, reconocida influencer estadounidense, ha fallecido a los 28 años como consecuencia de un agresivo cáncer que padecía desde hace 5 años. Concretamente, se trataba de un sarcoma sinovial. Tras recibir este doloroso diagnóstico, la joven no dudó un solo segundo en documentar todo el proceso, para mostrar la realidad de este proceso. A pesar de ser consciente de que su enfermedad avanzaba de forma vertiginosa, Natasha Allen jamás perdió la esperanza de poder recuperarse. Su forma de ser consiguió cautivar a miles de personas. Tanto es así que en TikTok consiguió formar una comunidad que superaba los 220.000 seguidores. A pesar de todo, el pasado 22 de agosto, todos ellos se vieron sorprendidos con la peor de las noticias: Natasha Allen había fallecido. Su propia familia fue la encargada de confirmar esta información, a través de un comunicado.

«Natasha era una persona hermosa, llena de amor, bondad y alegría. Conmovió innumerables corazones y fue una gran defensora de la concienciación sobre el sarcoma sinovial», escribió su familia en el comunicado que decidieron compartir en las redes sociales de Natasha Allen. Y añadieron: «Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla». Debemos recordar que la joven recibió su diagnóstico en 2020. Algo que hizo público a través de un emotivo vídeo en TikTok. De esta forma, desveló que los doctores le detectaron un tumor maligno en la rodilla, que consideraron en estadio 3. Desde ese momento, se sometió a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia bastante agresiva. Todo ello seguido de diversas extracciones tumorales. En 2021, Natasha hizo saber a sus seguidores que empezaba a ver resultados, pero todo se truncó a finales de año: el cáncer estaba en metástasis y se había extendido a los pulmones.

«Oficialmente, tengo 15% de posibilidades de vivir cinco años después de que me diagnostiquen la etapa 4», confirmó la creadora de contenido en redes sociales, y añadió: «Sin embargo, yo seré diferente. Lo estoy compartiendo con el universo», aseguró, sin perder la esperanza. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Concentrarse en lo que importa realmente te da estabilidad. Aunque tengo este cáncer tan poco común, sigo queriendo vivir mi vida».

A pesar de que jamás perdió la posibilidad, en 2024, Natasha Allen desveló a sus seguidores que su grave enfermedad continuaba propagándose, sin poder evitar que eso sucediera. Al ser conscientes de la situación tan complicada que tenían entre manos, los familiares de la joven organizaron un crowfunding para poder hacer frente a los carísimos tratamientos contra la enfermedad.

En la actualidad, después de conocer este trágico final, esa campaña en GoFundMe ha sido actualizada para pagar los gastos tanto del velatorio como del entierro. Por si fuera poco, el dinero que recauden también va a ser destinado a un proyecto llamado «En memoria de Natasha», cuyo objetivo va a ser investigar la rara enfermedad que acabó con la vida de la joven. Descansa en paz.