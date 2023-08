Muere Mariella Trejos, reconocida actriz de ‘Así es la vida’, a los 75 años

El mundo de las telenovelas vuelve a despedirse de una de sus grandes estrellas. Mariella Trejos ha fallecido este pasado 27 de agosto a los 75 años debido a complicaciones en su estado de salud. La noticia ha sido comunicada por el Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú.

“El Sindicato de Artistas Intérpretes del Perú – SAIP expresa con profundo pesar y congoja, nuestras más sinceras condolencias a los familiares de la renombrada primera actriz de la escena nacional Mariella Trejos por su sensible fallecimiento, acaecido el día de hoy 27 de agosto de 2023″, publicaron.

🕊️ Lamentamos el fallecimiento de Mariella Trejos Benítez, destacada actriz colombiana, con más de 50 años de trayectoria artística en el Perú como actriz de teatro, cine y televisión. Fue reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura en el 2015 por su aporte al teatro. pic.twitter.com/0lMCcxH0o0 — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) August 28, 2023

A pesar de haber pasado 50 años de su vida frente a las cámaras, los últimos años de vida de Mariella Trejos fueron muy complicados. Tras alejarse del mundo del entretenimiento, la actriz apareció en un reportaje de Día D confesando que se encontraba sola y viviendo en condiciones muy precarias.

“No tengo una pensión, no tengo trabajo. ¿Vivo de la caridad de los amigos? Se podría decir que sí”, dijo entre lágrimas. “Tú no me puedes llamar para una película por 200 soles, eso es indigno para cualquiera”, agregó. “A mí no me gusta llorarle a la gente (para pedir ayuda), porque la gente termina por huirte”, indicó.

A pesar de haber tenido una gloriosa carrera profesional, Mariella Trejos no contó con su propia pensión debido a que no era peruana. Aún así, siempre amó profundamente el país y nunca regresó a su tierra natal, Colombia. Una de sus últimas apariciones tuvo lugar para Buenos Días Perú, medio donde pidió ayuda médica de forma pública debido a que se encontraba muy mal.

“Estoy bastante mal, hemos insistido con el sindicato, pero ningún médico ha venido, yo necesito ayuda, estoy muy adolorida, tengo escaras y una severa gastritis”, señaló en aquella ocasión. Debido a ello, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, envió al personal del Hospital de la Solidaridad al domicilio de la actriz.

Se ha informado que Mariella Trejos no contaba con ningún familiar en Perú y tampoco tenía a nadie en quién apoyarse en Colombia. Por lo tanto, sus últimos días, y pese a su lucha por seguir adelante, fueron muy difíciles. Descanse en Paz.