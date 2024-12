Eminem, uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo, está pasando por uno de los instantes más duros y complicados de su vida. ¿El motivo? Su madre, Debbie Nelson, ha fallecido la noche del pasado lunes 2 de diciembre a los 69 años. Esta pérdida se ha producido como consecuencia del avanzado cáncer de pulmón que se le diagnosticó hace tan solo unos meses, concretamente en septiembre. A pesar de que todos hicieron todo lo que estuvo en su mano para intentar salvarle la vida, los cierto es que los últimos informes médicos no eran demasiado alentadores. Por lo tanto, era un hecho que no le quedaba mucho más tiempo de vida. Aun así, no deja de ser un durísimo golpe no solamente para el conocido rapero, sino también para el resto de la familia. Al fin y al cabo, Debbie Nelson se había convertido en un gran pilar para la gran mayoría de ellos.

Tal y como ha dado a conocer el portal de comunicación TMZ, esta trágica noticia ha sido confirmada nada más y nada menos que por Dennis Dennehy, es decir, el representante de Eminem. De esta forma, ha dado a conocer algún que otro detalle más sobre la trágica pérdida. Así pues, confesó que Debbie Nelson falleció en su casa, situada en la ciudad de St. Joseph, situada en el estado de Misuri. Se trata, de hecho, del lugar en el que nació el reconocido músico. Debemos tener en cuenta que la relación entre Eminem y su madre, en realidad, no ha sido del todo sencilla ni mucho menos. Es más, los compañeros de TMZ se han atrevido a definirla como «una montaña rusa de momentos traumáticos». De hecho, en los inicios de Marshall Bruce Mathers III (nombre real del rapero) no fueron fáciles. Entre otras cuestiones, porque acusó a su madre de muchas cuestiones tanto en canciones como en entrevistas.

Un claro ejemplo lo encontramos en el tema Cleanin’ Out My Closet que, paradojamente, se convirtió, por aquel entonces, en una de las favoritas por parte de los seguidores del artista. Es más, como consecuencia de que Eminem llevaba prácticamente desde su primer disco mencionando y criticando a Debbie, ésta acabó demandándole por difamación en 1999. Un gesto por el que madre e hijo estuvieron distanciados durante muchísimos años.

A pesar de todo lo vivido, poco a poco fueron acercando posturas hasta llegar a la reconciliación. Un gesto que se vio reflejado en la exitosa canción Headlights, que vio la luz en 2013. Supuso, inevitablemente, un gran punto de inflexión entre Debbie Nelson y Eminem puesto que él se disculpó, de forma pública, por esa cantidad de cruce de acusaciones que protagonizó en el pasado.

La relación fue mejorando considerablemente hasta que, incluso, Debbie Nelson quiso felicitar a su hijo por haber conseguido su hueco en el Salón de la Fama del Rock & Roll hace un par de años. Al tratarse de un durísimo golpe, Eminem todavía no se ha pronunciado públicamente tras la muerte de su madre.

Quien sí lo ha hecho ha sido su hermano, Nathan Kane Samara, con quien Debbie también tuvo una mala relación. Aun así, éste quiso publicar una historia en Instagram donde se puede leer el siguiente mensaje: «Hoy siento odio, pero tengo sentimientos encontrados también». Sin duda, una dura pérdida. Descanse en paz.