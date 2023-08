Muere Adrian Street, el luchador conocido como «el sádico con lentejuelas», por una sepsis

Adrian Street fue un reconocido luchador que muchos consideran un icono del wrestling. Era también conocido por los sobrenombres de «el sádico con lentejuelas» o «el hombre al que los aficionados aman para odiar». El galés ha fallecido a los 82 años de edad a causa de complicaciones en su estado de salud.

Hace no mucho fue operado tras sufrir un derrame cerebral y, aunque en principio iba todo bien, ha terminado por fallecer en el Hospital Universitario Grange de Cwmbran de Gales. Linda, la esposa de Street, ha sido la encargada de dar la noticia en un comunicado para la BBC. “Se estaba recuperando en casa cuando desarrolló colitis, una enfermedad intestinal inflamatoria crónica, que luego se convirtió en sepsis. Eso es lo que lo mató”, explica.

A genre-bending pioneer whose larger-than-life presence and ruthlessness between the ropes changed the wrestling world forever. Honored to have called Adrian Street a friend.

My thoughts are with Miss Linda and the family, friends and fans of Adrian Street. pic.twitter.com/fQrbWPem8p

— Triple H (@TripleH) July 31, 2023