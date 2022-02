Morat está de vuelta. El grupo colombiano presenta este viernes su nuevo single, ‘Llamada perdida’, una canción con la que comienzan una nueva etapa musical y que se convierte en el primer adelanto de su esperado nuevo álbum de estudio.

Durante los últimos días, a través de sus redes sociales los artistas han publicado pequeños adelantos de esta nueva canción en forma de fragmentos de la letra.

Frases como “¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú? o “Hoy tu recuerdo me volvió a doler, hoy tu recuerdo me volvió a joder y eso no me va”, han inundado sus redes sociales. Y ahora, han ido un paso más allá al compartir un vídeo de una pequeña parte del estribillo de su nuevo single.

A través de su cuenta de Tik Tok, los integrantes de Morat han publicado un vídeo, en el que comparten con sus seguidores un pequeño fragmento de su nuevo single, ‘Llamada perdida’, “para que se la vayan aprendiendo”, tal y como ellos mismos indican.

De esta forma, los cuatro artistas interpretan a capella el estribillo de la canción, mostrando a sus fans las armonías de la misma. Un vídeo que como era de esperar, ha revolucionado Tik Tok, y ha hecho que sus fans aún tengan más ganas de escuchar su nuevo single.

La espera está a punto de terminar, pues este mismo viernes verá la luz ‘Llamada perdida’, el nuevo single de la banda colombiana, que a partir de ese día podrá escucharse en todas las plataformas digitales. Como ellos mismos señalan: Comienza una nueva era de Morat.