No es ningún secreto que, tras varios meses de convivencia, los conflictos entre concursantes de Supervivientes 2025 están a la orden del día. Un claro ejemplo lo encontramos en Damián Quintero y Pelayo Díaz, que no terminan de entender la actitud de Carmen Alcayde, su compañera de Playa Calma. Tanto es así que, recientemente, tuvieron un fuerte enfrentamiento después de que el deportista olímpico confesase que, para él, la colaboradora de televisión era la «más débil» del grupo. Pero no todo ha quedado ahí, puesto que, a pesar de los esfuerzos, Carmen Alcayde y Montoya no terminan de sentirse cómodos con el resto de sus compañeros. De hecho, este martes 15 de abril, durante la emisión de la nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera, los concursantes implicados en esta situación pudieron saber qué habían dicho de ellos en los últimos días. Algo que provocó que la tensión aumentase considerablemente.

Tras escuchar una conversación entre el de Utrera y la valenciana, Pelayo Díaz no dudó en pedir la palabra para confesar qué le parecía: «Me parece alucinante que piensen todo el rato que yo estoy hablando de ellos. No pienso en vosotros», comenzó diciendo el diseñador, y fue mucho más allá: «No me molesta que hayas entrado aquí porque ni te conocía, para mí eras un meme antes de entrar aquí», reconoció, dirigiéndose a Montoya. Fue entonces cuando el ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones no dudó un solo segundo en frenar a su compañero en Supervivientes 2025, preguntándole a qué se refería exactamente. El asturiano no tuvo reparos a la hora de ser más específico: «El meme que salía en Twitter, tú corriendo por la playa». Un comentario que, como era de esperar, dejó completamente descolocado y destrozado al de Utrera, ya que no se lo esperaba.

«Y yo lo que había visto de ti es que hablabas mal a las personas y tenías muchos prejuicios», empezó respondiendo el ex novio de Anita Williams, y añadió: «No me faltes el respeto con lo de meme, que me duele. Tú eres un meme desde que naciste», espetó, visiblemente afectado por las palabras de su compañero en Playa Calma.

Acto seguido, Carlos Sobera decidió dar la palabra tanto a Carmen Alcayde como a Damián Quintero, que no dudaron un solo segundo en desvelar qué pensaban sobre este asunto. Mientras el enfrentamiento seguía su curso, el presentador de Tierra de Nadie se dio cuenta de cómo Montoya había roto a llorar y estaba muy afectado por lo ocurrido.

«A mí me hiere eso porque lo he revivido. Igual que me dijo este señor (refiriéndose a Damián), que la única prueba que yo voy a ganar es correr por la playa. Y eso es de sinvergüenza, se lo digo así. Sinvergüenza y sinvergüenza», comentó Montoya desde la palapa de Supervivientes 2025, completamente destrozado.

«Es lamentable. Me parece lamentable que se siga riendo la gente de eso… Tú no sabes lo que yo he sufrido. Esto es revivirlo todo», reconoció, y fue más allá: «Un meme andante… Me duele todavía eso. Yo no estoy aquí por ser un meme andante, soy persona ante todo», decía el de Utrera, visiblemente afectado.