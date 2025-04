El pasado domingo 13 de abril pudimos disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera, los espectadores de Supervivientes 2025, reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras, fueron testigos de cómo, durante el mítico Oráculo de Poseidón, Carmen Alcayde y Pelayo Díaz se lanzaron un gran número de acusaciones. Sobre todo, en cuanto a modales y educación se refiere. Entre otras cuestiones, el compañero de Damián Quintero en Playa Calma reconoció que no soportaba que su compañera por sus presuntas y constantes «niñateces». La colaboradora de televisión, como no podía ser de otra manera, se negó en rotundo a guardar silencio. Es más, aprovechó su paso por el Oráculo de Poseidón para confesar que estaba agotada de las constantes «mentiras» de Pelayo Díaz, al que acusa de decir, una y otra vez, que lo único que busca con su actitud es salvarse, semana tras semana, de la expulsión.

El asturiano, lejos de negarlo, se mantuvo firme en esa idea, dejando muy claro que es lo que realmente piensa de Carmen Alcayde. Además, añadió que está absolutamente convencido de que la valenciana está «obsesionada» con la competición que, inevitablemente, puede desarrollarse en Supervivientes 2025. Porque, aunque se trate de una experiencia en la que la supervivencia es crucial, no deja de ser un concurso y un reality. Lejos de que todo quede ahí, una vez en Playa Calma, Damián Quintero no ha dudado en apoyar a su compañero. Todo comenzó cuando el grupo empezó a hablar de las nominaciones y cómo, según ellos, hubo un empate a puntos. Mientras Carmen confirmó que ella y Montoya señalaron a Pelayo, Damián Quintero reconoció que había nominado a Alcayde porque, para él, es la más «débil del grupo» y, por ese mismo motivo, no duda en nominarla semana tras semana: «De todas maneras, no tengo por qué darte explicaciones».

«La primera vez en mi vida que me veo discriminada por ser débil de una cadena. Ni por ser mujer, ni por ser pepito. La primera vez… Ni en el colegio, ni en la facultad, ni en el trabajo…», comentó Carmen Alcayde, visiblemente indignada por el comentario que había escuchado en Playa Calma. ¡No daba crédito!

«No hagas victimismo, Carmen, de verdad, que ya sé por dónde vas, que siempre intentas joder, tío», contestó Damián Quintero. La concursante, por su parte, fue más allá: «Todo lo que haga en el mundo no vale para que tú dejes de pensar que quieres que me vaya». El deportista volvió a responder: «Que nadie dice que no des el 100%…». «¡Pero dices que soy el eslabón débil!», exclamó la valenciana, a lo que el deportista respondió: «De este grupo sí, te lo estoy diciendo. Soy sincero».

«¿Tú me consideras fuerte?», preguntó el concursante de Supervivientes 2025 a su compañera, y ella fue honesta: «Para nada, te considero súper fuerte». Él fue más allá: «Entonces, si tú quieres seguir ganando pruebas, ¿por qué me nominas?». Carmen se sinceró: «Porque yo la verdad es que a mí lo de las pruebas… Yo quiero estar bien al convivir. Para mí hay algo más allá de la fuerza».