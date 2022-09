Miriam Sánchez, contra ‘Viernes Deluxe’ tras cancelar su entrevista: “Me exprimís y me tiráis”

Miriam Sánchez ha estallado. La ex colaboradora de Telecinco ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que carga contra la cadena y pide ser anónima, después de sentirse traicionada al cancelarse la entrevista que tenía previsto emitirse este viernes 2 de septiembre.

A lo largo de la semana pasada, Telecinco anunció que Miriam Sánchez sería entrevistada en Viernes Deluxe. La ex mujer de Pipi Estrada había concedido una entrevista anteriormente a Kike Calleja, y sería el viernes cuando finalmente se sentaría en el plató del programa.

Sin embargo, a última hora el programa anunció que, en su lugar, finalmente la entrevistada de la noche sería Olvido Hormigos. Un hecho por el cual Miriam quiso dejar claro que no fue ella quien decidió no acudir a Viernes Deluxe, y que se le había comunicado la cancelación de su entrevista cuando ya estaba preparada para salir al plató.

«72 horas de entrevista gratuitas» afeó Miriam sobre el contenido que había generado al programa durante los últimos días sin recibir compensación económica ninguna. «En el 2013 no me quisieron pagar la indemnización. ¿Por qué esto a mí? He dado audiencias astronómicas, no me dejáis ser anónima y ahora me exprimís y me tiráis», expresó a través de sus redes sociales.

Miriam Sánchez también criticó las alusiones a su hija que se habían hecho en el plató del programa: «Tenéis que hablar conmigo antes de tener problemas serios de muchas cosas y emisiones de mi hija y de mí como mujer durante años».

Finalmente, añadió que pensaba llevar a los juzgados tanto a La Fábrica de la Tele, c0mo a Mediaset y a Telecinco. Un vídeo que continúa publicado en sus redes sociales, y en el que pide que después de tanto daño la dejen ser una persona anónima.