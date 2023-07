Miriam Rodríguez regresa con ‘Déjame Curarte’, su nuevo single

«Esta vez, volvemos, pero de verdad», eran las palabras con las que Miriam Rodríguez anunciaba hace unos meses el comienzo de una nueva etapa en su carrera en la música, tras haberse convertido en una de las voces más reconocidas de la industria de nuestro país.

Y la artista ha cumplido su palabra. Tras haber comenzado una nueva etapa en su carrera con Debilidad, el single publicado el pasado mes de junio, Miriam Rodríguez ha vuelto con Déjame Cuidarte, una canción muy esperada por todos sus fans.

Tras la carta de presentación que fue Debilidad, la artista gallega vuelve a demostrar su talento como compositora, con una canción que no ha dejado indiferente a nadie, y que todo apunta a que no dejará de sonar a lo largo de los próximos meses. Además, parece que no tardarán en ver la luz nuevas canciones en las que ha estado trabajando a lo largo de los últimos meses.

Miriam Rodríguez no deja de sorprender a sus fans, en esta ocasión, con una canción que ha llegado acompañada de un videoclip muy especial, que no ha tardado en entrar en las tendencias de YouTube, y donde vuelve a demostrar su talento innato frente a la cámara.

Disponible en todas las plataformas de streaming desde este viernes, Déjame cuidarte ha sido una apuesta de lo más acertada por parte de Miriam. Prueba de ello ha sido la reacción de sus fans, quienes no ha parado de revolucionar las redes sociales desde su lanzamiento oficial.

Con este movimiento ha quedado claro que los fans de Miriam Rodríguez están más listos que nunca para escuchar la nueva música de la cantante. Nuevos proyectos con los que ha prometido dejar claro que la espera ha merecido absolutamente la pena.