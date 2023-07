Miriam Rodríguez, ganadora de ‘Tu cara me suena 10’: “Ha nacido una estrella”

El pasado viernes 21 de julio pudimos disfrutar de la Gran Final de Tu cara me suena 10. De esta manera, fuimos testigos de cómo Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Merche, Jadel y Alfred García, que eran los finalistas, se jugaban hacerse con la victoria. Lo cierto es que han estado a la altura de la final de una edición absolutamente histórica.

Debemos tener en cuenta que esta última gala de Tu cara me suena ha sido distinta al resto, sobre todo, porque los votos no los ha emitido la audiencia desde sus casas, sino que lo ha elegido el público del plató del programa. Algo que ha sucedido a lo largo de las galas pero, en esta ocasión, el jurado no tenía opción a votar. La elección solamente estaba en manos del público allí presente.

La primera de la noche en actuar fue Andrea Guasch, la primera concursante en ganar un programa en esta edición. Lo hizo con una actuación que será difícil de olvidar: SloMo, de Chanel. Para esta ocasión, decidió imitar a la gran Beyoncé y, como era de esperar, volvió a brillar con luz propia. Al igual que Merche, que se ha roto por completo al interpretar uno de los temas más espectaculares de la trayectoria de Natalia Jiménez.

Susi Caramelo y Agustín Jiménez fueron los siguientes en actuar. Aunque no llegaron a la final, sí que quisieron regalarnos una inesperada imitación: Omar Montes y Bad Gyal con Alocao. La siguiente finalista en subirse al escenario fue Miriam Rodríguez, que imitó a Lady Gaga con una actuación que la artista hizo en el Stade de France. Voz y piano en directo, logró emocionar al jurado de Tu cara me suena.

Jadel, también finalista, volvió a enfrentarse a un enorme reto, como era imitar al mexicano Carlos Rivera frente al propio artista. El turno de actuación de los que optaban a llevarse la victoria de la décima edición fue Alfred García, que decidió imitar a Antony and the Johnsons, con voz y música en directo. ¡Fue espectacular!

A pesar de todo, quedaban dos participantes de Tu cara me suena 10 por salir al escenario para despedirse de su público. Josie, por su parte, dio el paso de imitar a nada más y nada menos que Madonna, mientras que Anne Igartiburu contó con Mar Flores para meterse en la piel de Albano y Romina, respectivamente. La invitada de la noche fue Gisela, que quiso contar con la propia Vicco sobre el escenario para imitar su actuación en Benidorm Fest 2023 con Nochentera. ¡Fue espectacular!

Miriam, ganadora de Tu cara me suena 10 tras una ajustada votación

Debemos tener en cuenta que, en un primer instante, se hizo una votación en la que se dieron a conocer tanto el quinto como el cuarto finalista. De esta manera, quedaban descartados dos concursantes y solamente tres, en última instancia, optarían por la victoria. Tras una votación igualada (22%, 21%, 20%, 19% y 18%), pudimos saber que Alfred García se convertía en el quinto clasificado, mientras que Jadel se quedaba con la cuarta posición.

Una vez conocido este resultado, teníamos entre manos un top 3 de mujeres. Acto seguido, Manel Fuentes procedió a comunicar que, de nuevo, los porcentajes estaban realmente igualados. Tanto es así que Merche consiguió la medalla de bronce con el 31% de los votos, mientras que la segunda posición la alcanzó Andrea Guasch (34%).

Por lo tanto, con un 35% de los votos, Miriam Rodríguez fue elegida como ganadora de la décima edición de Tu cara me suena. Ha sido ella la escogida para suceder en el trono a Agoney, ganador de la temporada anterior. Es evidente que todos han hecho un trabajo excepcional, pero Miriam ha vivido con especial magia este concurso. ¡Enhorabuena!