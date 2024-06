Miri confiesa a Jorge Javier Vázquez quién ha sido su mayor decepción en ‘Supervivientes 2024’

El pasado jueves 13 de junio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. No solamente conocimos el nombre del nuevo concursante expulsado, así como de los últimos nominados de la edición. También fuimos testigos de cómo Miri llegaba al plató del reality tras haber puesto punto y final a su aventura en Honduras.

Entre otras cuestiones, la ex aspirante de MasterChef reconoció que no quería regresar pero, aun así, estaba feliz por poder volver a ver a los suyos. Además, en su entrevista con Jorge Javier Vázquez, Miri quiso sincerarse sobre lo que ha vivido en Supervivientes 2024, incluyendo las discusiones en las que ha participado y las durísimas críticas que ha recibido.

Antes de comenzar esa conversación, el presentador reconoció estar impactado por las marcas y heridas que tenía Miri. «Esto es de coger centollos, poco se habla», aseguró la expulsada de Supervivientes 2024. Acto seguido, confesó que había pasado muchísima hambre, y todo «por no haber ganado ninguna recompensa».

Aun así, ella dejó claro que no era gafe, algo que habían dicho sus compañeros en las últimas semanas: «Yo todo mi empeño lo he puesto, quizá el resto podría ser que fueran un poco gafes. Su energía con la mía no cuadra». Respecto a su paso por los Cayos Cochinos de Honduras, la joven se sentía profundamente orgullosa y satisfecha con todo lo que ha hecho.

Entre otras tantas cuestiones, destacó que una de las cosas que más había aprendido era a estar sola: «Yo no he ganado pero he ganado a Miri dentro de Supervivientes». Y añadió: «Me fui siendo súper insegura, que no se ha visto allí porque he sacado mi seguridad, pero había momentos que me sentía muy sola y yo no sabía estarlo».

Miri confiesa quién ha sido su mayor decepción en Supervivientes 2024: «Me ha parecido todo un poco injusto»

La joven, en su entrevista en directo con Jorge Javier Vázquez, reconoció que Arkano había sido nada más y nada menos que su «gran decepción» en Supervivientes 2024. Acto seguido, se explicó: «Me ha parecido todo un poco injusto. Creo que él no quería estar ahí, que demostraba por activa y por pasiva que no quería estar».

Lejos de que todo quede ahí, Miri fue mucho más allá: «En la playa se ha comportado como una palmera, ha estado tumbado todo el día. La gente que se quiere ir se va, y Arkano era un sí pero no». En plató, la joven también tuvo la oportunidad de ver imágenes de cómo sus compañeros la criticaban a sus espaldas: «Que se lo coman, me importa un pepino», reaccionó la ex concursante. En cuanto a si echaba de menos a alguien en Supervivientes 2024, ella se mostró realmente contundente al reconocer que, en realidad, no.