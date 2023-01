Miley Cyrus y las indirectas a Liam Hemsworth en la letra de ‘Flowers’

Miley Cyrus lanzó una campaña promocional pocos días antes de Fin de Año que llevaba como eslogan “New Year, New Miley”. Durante el especial de Año Nuevo que realizó la cantante junto a Dolly Parton y multitud de artistas por fin desveló que su nuevo sencillo se llamará Flowers.

Este nuevo single verá la luz el 13 de enero. Pero, ¿qué tiene de especial esta fecha? Pues que coincide con el cumpleaños de su expareja, Liam Hemsworth. Desde luego es muy difícil que esto sea una casualidad. El próximo álbum de la artista podría desvelar un poco más sobre su ruptura con el actor, incluyendo esta nueva canción.

En realidad, poco es lo que se conoce sobre Flowers: apenas un breve adelanto del vídeo oficial junto con una breve melodía y un par de frases de la letra. Sin embargo, estas frases ya esconden un gran significado por sí solas. “I can buy myself flowers / I can take myself dancing / I can hold my own hand / I can love me better than you can”, dice parte de la letra del tema. Toda una declaración de intenciones sin duda. La estadounidense deja claro que está muy bien sola y que no necesita a nadie para sentirse querida, que está mejor sola que con su expareja.

Los fans han llegado mucho más allá en sus teorías, enlazando un pequeño baile del teaser del videoclip oficial con uno que hizo la propia Miley Cyrus en una alfombra roja junto a Liam Hemsworth. El evento se trataba de una fiesta de Vanity Fair y la cantante se aproximó a su expareja para perrearle durante una entrevista. Él en lugar de seguir el baile se apartó de Miley con un gesto de incomodidad. En el adelanto subido a las redes sociales de la cantante ella realiza un movimiento similar mientras camina.

Flowers, el esperado single de Miley Cyrus, se estrenará el próximo 13 de enero. Mientras tanto, a está disponible en todas las plataformas para reservarlo.