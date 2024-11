El infierno del acoso escolar es algo que Mika ha tenido que sufrir en su propia vida, tanto que durante su adolescencia tuvo que buscar un refugio para conseguir superarlo y llegar hasta donde está ahora. Hay que recordar que el cantante nació en el Líbano, pero que su familia tuvo que salir huyendo del país cuando comenzó la guerra civil, pasando por Chipre, Francia y hasta llegar a Londres, donde se asentaron. Su condición de extranjero y de homosexual le hicieron vivir durante mucho tiempo la discriminación entre sus compañeros de instituto, pero él tenía una manera de evadirse de todo cuando estaba fuera de las clases. Así se lo ha desvelado a Pablo López en el estreno de El Piano, el programa en el que junto al malagueño es el jurado de varios anónimos que se han atrevido a actuar en dos de las estaciones más conocidas de nuestro país y antes la cámaras del programa.

Ruth Lorenzo, presentadora de este espacio que mezcla la música con las historias personales de los anónimos que en él aparecen, ha recibido en la Estación de Francia de Barcelona a Miquel, un joven fan de Elton John que ha acudido para cantar Rocket Man, uno de sus clásicos Su afición por la música del británico le llegó gracias a su padre, que tenía todos sus discos y por el que guarda como si fuera un tesoro un libro del artista. Para este chico supone todo un referente LGTBIQ+, ya que su música le ha servido para superar el acoso escolar que ha tenido que sufrir durante gran parte de su adolescencia. Tal y como ha contado, el piano que tenía en su casa y las canciones de Elton John eran su manera de refugiarse en casa y olvidarse de todo lo malo.

Mika y Pablo, que estaban en una sala escondida para no ser descubiertos, han hablado de este tema y el libanés se ha sincerado con su compañero. «Yo me he escondido toda mi adolescencia en el piano», esa era la manera que tenía de «decir las cosas que no podía decir a los bully (sus acosadores)».

Sin necesidad de discutir o pelear, Mika asegura que para él «fue una venganza» y confiesa que «cuando tocas el piano necesitas hacerlo con fuego», por eso su lucha contra sus acosadores le da una energía especial para subir al escenario.

Miquel, por su parte, reivindica que «faltan referentes en el mundo LGTBI con el piano» y que «son necesarios porque reflejan la sociedad hoy en día». Mika es uno de ellos, pero el catalán no sabe que le estaba viendo en su actuación ante los viajeros que estaban en la estación en ese momento.

El pequeño Carlos gana el primer programa de El Piano

Con solo 10 años, Carlos Zihao se ha convertido en el ganador del primer programa después de impresionar a Mika y a Pablo López tocando el ‘Vals en MI menor’, de Chopin. La historia del pequeño es la de un chico que ha superado la muerte de su hermano Mar, que falleció el año pasado por culpa de un cáncer.

«Tocamos en hospitales para que disfruten los pacientes porque su hermano mayor tenía cáncer, por eso, cuando estaba enfermo estábamos en el hospital», explica su padre.