Las comparaciones entre Mick Jagger y Harry Styles han estado presentes desde que el artista británico emprendió un camino en solitario, tras la separación de One Direction. Su forma de actuar, de bailar, de vestir e incluso su actitud sobre el escenario, le han valido muchas comparaciones con el vocalista de lo Rolling Stones, no obstante, la legendaria estrella de rock no opina lo mismo.

Durante una entrevista concedida a ‘The Sunday Times’ en la que el artista ha hecho un recorrido por su carrera, haciendo hincapié en sus comienzos en la década de los 60, Mick Jagger ha reconocido que se lleva muy bien con Harry Styles, pero ha querido dejar muy claro que no tienen nada que ver.

«Me gusta Harry, nos llevamos bastante bien. Pero, a ver cómo lo explico, yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. O sea, es que yo era mucho más andrógino», ha expresado el cantante en una entrevista que ha concedido a ‘The Sunday Times’.

Jagger on Harry Styles: “I like Harry — we have an easy relationship. I used to wear a lot more eye make-up than him. He doesn’t have a voice like mine or move on stage like me; he just has a super­ficial resemblance to my younger self, which is fine — he can’t help that” pic.twitter.com/HndCK0SDYF

