El 2022 promete ser un año muy importante en la carrera profesional de Michael Bublé, y el artista lo sabe. Rompiendo con su silencio musical, el intérprete de ‘It’s beginning to look a lot like christmas’ lanzará este año su nuevo proyecto discográfico, ‘Higher’. Un proyecto que recoge el relevo de ‘Love’, su hasta ahora, último álbum de estudio que fue lanzado en el 2018.

Por ello, y para ir haciendo la espera mucho más amena y a la vez más tentadora, el cantante ha dado inicio a esta nueva era profesional con el estreno de su primer adelanto musical. Un estreno que ha venido de la mano del sencillo ‘I’ll Never Not Love You’ y con el que Michael Bublé ha dejado claro que lo mejor está por llegar.

Listen to ‘I’ll Never Not Love You’ on Today’s Easy Hits Playlist on @AppleMusic!https://t.co/fFrZ5Ilxvp pic.twitter.com/wJP4LiNgKO — Michael Bublé (@MichaelBuble) January 29, 2022

Se trata de un tema de amor donde el artista ha vuelto a abrir su corazón para componer una base lírica que enamora desde la primera escucha. El tema perfecto ante la inminente llegada de ‘San Valentín’ donde la positividad está en el núcleo de esta nueva apuesta.

Pero, esa no ha sido la única noticia que ha compartido Michael Bublé con el mundo, y es que, muy pronto podremos escuchar 13 canciones inéditas de su nuevo álbum. Para ser más exactos, el próximo 25 de marzo seremos testigos de los que el artista ha estado cociendo durante estos años en su estudio de grabación, ya que se publicará oficialmente ‘Higher’.

Una dulce espera con la que Bublé ha prometido no decepcionar nadie y con la que él mismo se muestra completamente emocionado por todo lo que está por venir. ¡No queda nada!