Si hay algo que nos ha enseñado First Dates es que el amor se puede encontrar de formas completamente inesperadas. Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, el show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera abrió las puertas de su restaurante para recibir a sus nuevos solteros.

De esta manera, los espectadores que tanto siguen este formato tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Juanma, un soltero de 33 años residente en Alicante que acaba de volver de África. «Allí hacía todo tipo de refrescos en una fábrica», explica. Por otro lado, en el ámbito amoroso no le ha ido tan mal. Eso sí, confesó que tras su viaje sus gustos han cambiado.

La cita de Juanma fue Luis, un agente de viajes de Colombia que reside en Málaga. «Me considero gay, pero aún sigo aprendiendo sobre mi sexualidad y estoy enfocado a la pansexualidad, personas que nos fijamos más en la personalidad que en un físico», dijo en su presentación.

La primera impresión de los solteros no estuvo nada mal, algo que no dudaron en mencionar. «Me ha gustado muchísimo», aseguraba Juanma. «Le he visto grande, que no está mal, pero le faltaba cuidarse más», comentó Luis. Tras ello, el presentador Carlos Sobera acompañó a la pareja hasta la mesa para que pudiesen conocerse mejor.

De esta manera, los solteros hablaron de todo tipo de temas con el objetivo de conocer sus respectivos gustos y vivencias. Fue entonces cuando Juanma le comentó a su cita que había estado viviendo en Guinea Ecuatorial durante dos años. Eso sí, al parecer esta etapa de su vida no estuvo exenta de situaciones inesperadas.

Juanma en First Dates: «Casi me muero de malaria y me metieron en la cárcel también»

Ante la atenta mirada de Luis, el soltero se sinceró sobre su pasado. «Casi me muero de malaria y me metieron en la cárcel también», señaló. Como era de esperar, la cara de su acompañante era todo un poema. «No hice nada, cosas de la empresa», le dijo Juanma al ver su cara de shock.

«Me he quedado con dudas de la cárcel pero quiso explicar que fue cosa de la empresa, entonces lo he querido entender que fue por algún malentendido», comentó el soltero a las cámaras de First Dates. Asimismo, la velada fue transcurriendo, pero no tardaron en surgir los momentos incómodos. Luis le contó a su cita que vive con su ex pareja. Una información que dejó de piedra a Juanma, quien no lo comprendió del todo.

«Nos llevamos muy bien», declaraba el soltero. «Eso es difícil de gestionar», comentó su acompañante. Posteriormente, en la decisión final y tras una sesión de besos en el reservado, Juanma tuvo clara su respuesta, pero dudaba en la de Luis. «Me he visto inseguro», confesaba. Al final, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita.