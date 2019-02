Mercedes Milá: “Con el proyecto de ‘Scott y Milá’ he renacido”

Mercedes Milá regresa con un nuevo programa: 'Scott y Milá'

Mercedes Milá regresa a la televisión y lo hace gracias a un espectacular, novedoso y diferente proyecto titulado ‘Scott y Milá’. Su emisión se realizará en el canal #0 de Movistar + el próximo jueves 28 de febrero a partir de las 22:00 horas. Es uno de los regresos más esperados de los últimos tiempos, no cabe duda.

Incluso para ella, que lo califica como una clara forma de “renacer”. Ella así lo siente, así lo ha expresado y, por si fuera poco, asegura que tiene certeza de eso cuando se estrene de una vez por todas ‘Scott y Milá’. Lo ha confesado en la presentación oficial a los medios de comunicación, acompañada de Scott, el equipo de Zanskar Producciones y el de Movistar+.

¿Qué tiene de especial ‘Scott y Milá’? Principalmente dos cuestiones: Por un lado, el regreso de la mítica periodista y, por otro lado, el cambio de perspectiva que va a realizar Mercedes Milá. Se enfrenta a un formato completamente distinto a lo que estamos acostumbrados de ella. Fue la presentadora la encargada de elegirlo, de hacerlo grabado y con un proceso de edición largo y muy cuidado. ¡Se acabaron los directos!

Mercedes Milá no quiere contarnos mucho para no desvelar nada del programa 😜 Lo único: EMOCIÓN. #ScottYMilá pic.twitter.com/HsAdlKL36u — #0 de Movistar+ (@cero) February 26, 2019

La propia Mercedes Milá, a pesar de todo, ha reconocido no entender en un principio qué quería conseguir el equipo con ‘Scott y Milá’: “Al principio no lo entendía y solamente hacía lo que me pedían. Con este programa he ido más lejos de lo que he llegado jamás en televisión”. Lejos de que todo quede ahí, explicó las razones.

Una de ellas tenía que ver con uno de los momentos que quedan reflejados en ‘Scott y Milá’ y es cuando Mercedes Milá se desnuda frente a todo el equipo: “Me he desnudado no solo físicamente, sino también de forma completamente emocional”. Por ese mismo motivo, la periodista está muy emocionada de poder mostrar, de una manera especial, esa parte íntima de su vida que siempre ha ocultado a todos.

‘Scott y Milá’ es algo tan diferente que nos dejará a todos verdaderamente sorprendidos. Es evidente que el regreso de Mercedes Milá a la televisión tenía que ser con un proyecto que mereciera muchísimo la pena. Y así está siendo. Estamos ante uno de los estrenos más espectaculares de los últimos tiempos en Movistar+. Oficialmente, ¡comienza la cuenta atrás!