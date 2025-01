Melody es una de las artistas más queridas y reconocidas de la industria musical en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Desde muy temprana edad comenzó a cantar y, desde entonces, no ha dejado de lado su gran pasión. Uno de sus mayores sueños es participar en Eurovisión, algo que intentó lograr en 2009, pero que no consiguió. Décadas después, ha llegado una nueva oportunidad a su vida para poder representar a España en Eurovisión. ¿De qué forma? Con su participación en Benidorm Fest 2025. En esta ocasión, la andaluza cuenta con una propuesta verdaderamente sorprendente y rompedora, como es Esa Diva. Sin duda, con el paso de las semanas y desde su lanzamiento, se ha convertido en uno de los grandes himnos de esta edición. A pesar de todo, en este camino está encontrándose con muchas luces, pero también alguna que otra sombra. Un ejemplo lo encontramos en la filtración en redes sociales de una parte de su actuación.

Este lunes 27 de enero, en la primera rueda de prensa de Benidorm Fest 2025 a la que acudieron los 16 de participantes de esta edición y en la que Happy FM ha estado presente, Melody ha dado el paso de pronunciarse sobre cómo está viviendo estos primeros días en Benidorm: «Muy bien, perfilando cositas. Son muchos detalles dentro de la actuación, pero estamos muy contentos. Se nos está haciendo largo», comentó la artista. Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, también ha hablado de la filtración de parte de su actuación. Algo que ocurrió hace tan solo unos días y por la que un trabajador acabó siendo despedido. Recordemos que una de las cuestiones más importantes en este Benidorm Fest 2025 es la confidencialidad y guardar hasta el más mínimo detalle de cada actuación hasta que se celebren las semifinales en directo.

«La verdad es que lo estamos viviendo de una manera muy intensa porque llevamos muchos meses trabajando en lo que es la escenografía, el vestuario, en qué es lo que queremos mostrar al público en el escenario», comentó Melody en la rueda de prensa celebrada en el Balcón del Mediterráneo de Benidorm. Y añadió: «Porque una cosa es lo que uno tiene en mente, y otra cosa es ponerlo en marcha en el escenario. Pero estoy muy contenta con todo».

Sobre la filtración, Melody tiró de sinceridad: «Yo creo que quien se dedica al mundo del espectáculo está muy expuesto a veces a que pueda pasar este tipo de cosas. Son cosas que se van de nuestras manos, cada persona es libre de hacer y deshacer lo que quiera», comenzó diciendo.

Acto seguido, la participante de Benidorm Fest fue más allá: «En el momento me dio mucha pena, porque fue una parte que dije ‘ay, ya lo han visto’. Pero mira, no pasa nada. Digo que todo pasa por algo y uno se viene abajo, pero uno se viene arriba… porque es el festival que quieres, el que tú quieres», aseguró, tratando de quitar hierro al asunto. Recordemos que podremos disfrutar de la actuación de Melody al completo el próximo jueves 30 de enero en la segunda semifinal de Benidorm Fest 2025.