‘Mediafest Night Fever’ anuncia las actuaciones de la segunda gala

Después de que Ana María Aldón ganase la primera gala del Mediafest Night Fever, el programa de Telecinco regresa esta noche con nuevas actuaciones. Estas son las ocho pruebas a las que se tendrán que enfrentar hoy, 18 de noviembre de 2022 a partir de las 22:00 h.

El jurado tendrá que valorar a los ocho concursantes del talent de famosos en sus respectivas actuaciones de canto, baile, transformación drag y humor. Jorge Javier Vázquez y Adela González volverán a ser los maetros de ceremonias en plató, mientras que Nuria Marín estará al tanto de todo lo que ocurra en la zona reservada para los artistas.

La noche comenzará con una actuación grupal de mano de tres famosos exconcursantes de Operación Triunfo. Carlos Right, Marta Sango y Guillermo Martín cantarán Another day of sun, canción que forma parte de la banda sonora de la película La La Land.

Además de los concursantes fijos del Mediafest Night Fever, también pasarán por el escenario dos famosos que actuarán fuera de concurso. Kiko Matamoros se convertirá en Drag Queen, en una actuación que promete ser épica, mientras que Rocío Carrasco cantará con Anabel Dueñas.

Además, comenzará el Puerta Fest, sección en la que personajes anónimos podrán mostrar su talento ante las cámaras.

Estas son las actuaciones de hoy del Mediafest Night Fever

CANTO ¡#CarolinaFerre lo está dando todo en la segunda semana de ensayos! ¿Convencerá esta vez al público del #MediafestNightFever? pic.twitter.com/cyrhgWKB7d — MEDIAFEST NIGHT FEVER (@MediafestNF) November 16, 2022

Carolina Ferre cantará con Natalia Rodríguez el tema Vas a volverme loca

cantará con Anabel Pantoja se unirá al grupo Melocos para cantar Cuando me vaya BAILE #JaimeNava, muy picado por el triunfo de #AnaMaríaAldón, está dispuesto a todo este viernes 😱 #MediafestNightFever pic.twitter.com/nfDxsh6KTj — MEDIAFEST NIGHT FEVER (@MediafestNF) November 15, 2022

Jaime Nava tendrá que darlo todo bailando salsa acrobática

Germán González se atreverá con el break dance DRAG

Lydia Lozano e Irma Soriano serán las dos concursantes que tendrán que dejarse amadrinar por una drag queen que las ayudará a transformarse, a desfilarán y actuar ante el público.

HUMOR