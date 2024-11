‘MasterChef Celebrity 9’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 25 de noviembre?

Han pasado casi tres meses desde que los concursantes de MasterChef Celebrity 9 dieron inicio a su andadura culinaria. El popular programa de cocina se encuentra a las puertas de su gran final y las emociones entre sus participantes están a flor de piel. Pero, como todo en la vida, siempre hay un final. Los miembros del jurado ya no permiten fallos de primerizos, pues el formato anda en busca de su aspirante ganador. Por ello, y tras despedir a Cristina Cifuentes en el último programa, el pasado 25 de noviembre otro nuevo concursante tuvo que colgar su delantal. Una nueva e inesperada expulsión cuyo nombre no dejó indiferente a nadie.

La primera prueba de la noche comenzó con los aspirantes replicando las meriendas de su infancia. Para ello tuvieron que aplicar las técnicas que han aprendido a lo largo del concurso, pero contaron con unos ayudantes especiales: sus familiares. Un reto cargado de emociones donde Inés Hernand se coronó como la flamante ganadora, por lo que tuvo la oportunidad de donar 4.000 euros a una ONG. Tras ello, llegó el turno de la prueba por equipos, un nuevo reto donde Pitingo e Inés fueron los únicos que lograron salvarse de la posterior prueba de eliminación.

Al final del programa, y como ya es habitual, los aspirantes que peor han ejecutado las pruebas se tuvieron que someter a la prueba de eliminación. Una situación que dejó contra la espada y la pared a Pocholo, Marina Rivers y Francis Lorenzo. Antes de comenzar el reto, los concursantes recibieron la visita del actor y humorista Santiago Segura, quién fue aspirante del programa en la tercera edición.

Posteriormente, entraron en las cocinas tres de los chefs pasteleros más respetados del mundo gastronómico: Saray Ruiz, maestra chocolatera y galardonada con el Trofeo Lluís Santapau como la mejor chocolatera de España; Lluc Crusellas, galardonado con el World Chocolate Masters y el Prix Au Chef Pâtissier 2023 y Ricard Martínez, asesor creativo. Fueron ellos quiénes les presentaron la prueba de eliminación a las celebridades.

De esta manera, los chefs realizaron un cuadro que tendrían que replicar los aspirantes con delantales negros. Asimismo, y debido a que Inés Hernand fue la mejor de la prueba anterior, fue ella quién escogió los platos que tendrían que trabajar sus compañeros. Un complicado reto que dejó a las celebridades muy nerviosas.

El nuevo expulsado de MasterChef Celebrity 9

Tras dar lo mejor de ellos mismos y salir del apuro lo mejor que pudieron, fue el turno de valorar los cocinados. Marina y Francis fueron los que mejores criticas obtuvieron por parte del jurado. Una situación que dejó en alto el nombre del claro eliminado: Pocholo Martínez-Bordiú.

«Pocholo has sido semifinalista, que entraste que no cocinabas nada. La progresión es maravillosa», comenzó diciéndole Pepe Rodríguez. «Nunca hemos tenido a nadie tan aplicado como tú. Nos hemos alegrado mucho de tenerte aquí. Esa manera tuya de ser que enamora, que conquista… No hay tantas personas como tú en el mundo Pocholo», agregó.

Completamente agradecido por la experiencia vivida y lo aprendido, el expulsado quiso dedicarle unas palabras al formato. «La progresión, la enseñanza, estar aquí con vosotros… Tengo ganas de volver a Ibiza y a ver si puedo hacerme un hueco en las cocinas de Pachá. La cocina ha venido a mi vida para quedarse. He aprovechado el tiempo», dijo a modo de despedida.