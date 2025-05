‘MasterChef 13’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 19 de mayo?

El pasado lunes 19 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de MasterChef 13. Tras una primera prueba y una de exteriores, fuimos testigos de cómo Ismael, Ana, Bea y Víctor tuvieron que hacer frente a la temida prueba de eliminación. Por si fuera poco, Clara se sumó a esta lista tras haber sido «vencida» por Gabriela. Así pues, los cinco aspirantes tuvieron como reto cocinar un plato que llegase a impactar a varios ex concursantes de MasterChef Celebrity que regresaron a cocinas. Estamos hablando de Terelu Campos, Mario Vaquerizo, Eduardo Navarrete, Francis Lorenzo y María Zurita. Todo se complicó cuando los aspirantes supieron que los platos en cuestión no gustaban a estos cinco famosos, por lo que tuvieron que tirar de ingenio para que pudiesen reconciliarse con esos alimentos. Para conseguirlo, los jueces les dieron nada más y nada menos que 60 minutos.

Fue entonces cuando Víctor cometió un error verdaderamente garrafal. ¿En qué consistió? En no coger el bacalao, que era el producto principal de su plato. El fisioterapeuta cogió su cesta, dando por hecho que el pescado estaba dentro. Pero nada más lejos de la realidad. Ante este fallo que puso en jaque el resto del cocinado, al no contar con el alimento principal de la prueba, el jurado se negó en rotundo a darle una segunda oportunidad. Pero no todo ha quedado ahí, ya que su compañera Ana fue consciente de que se dejó el bacalao en el suelo del supermercado. Lejos de ayudarle, la aspirante no dudó un solo segundo en guardar silencio para perjudicar a aquel que tenía que cocinar con ese alimento: «No me esperaba que el bacalao fuese de Víctor, pensaba que era de Clara o de Ismael, así que he pensado que me venía bien que uno de ellos se fuese y yo no».

Lejos de que todo quede ahí, la concursante de MasterChef 13 continuó justificando su polémico gesto: «Lo siento, esto es una competición… Y hay que ser competitivo». Sea como sea, a pesar de su error garrafal, Víctor no dudó un solo segundo en luchar hasta el final. Eso sí, tuvo que ingeniárselas para poder hacerlo sin el producto principal del plato.

Recordemos que ese fallo, normalmente, es motivo de expulsión en MasterChef. Pero todo se complicó aún más a la hora de probar los platos, ya que el resto de compañeros hicieron un trabajo excepcional. Por lo tanto, los jueces del talent culinario no tardaron mucho en deliberar, llegando a la conclusión de que Víctor tenía que ser el nuevo expulsado de la edición.

«Es una auténtica pena dejar este programa por alto tan efímero», comenzó diciendo el fisioterapeuta, antes de dejar su delantal en las cocinas de MasterChef 13. Y añadió: «Me voy sabiendo mucho más de cocina ahora que antes. Yo siempre he aprendido de mis errores, por lo que he aprendido muchísimo».