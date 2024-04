‘MasterChef 12’: horario y cómo ver la nueva edición (online y tv)

RTVE arranca el mes de abril y lo hace con grandes novedades en su catálogo audiovisual. Con la final de Bake Off: Famosos al horno a la vuelta de la esquina, el grupo de comunicación ya lo tiene todo preparado para el programa que tomará su relevo: MasterChef 12.

El popular talent culinario vuelve un año más y lo hace con nuevos aspirantes que prometen darlo todo en las cocinas de La 1. Así pues, y tal y como se ha podido saber, 50 nuevos candidatos que se enfrentarán, en el programa de inicio de temporada, a la última prueba de selección para poder ser concursante oficial.

Asimismo, se ha informado que los concursante se trasladarán a lo largo de la edición a lugares emblemáticos de nuestro país. Tal y como se ha informado, los pies de la Sagrada Familia (Barcelona), la Catedral de San Salvador (Oviedo), el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la Escuela Ecuestre de Jerez de la Frontera, la gala de los soles Repsol y la tierra de Jesulín de Ubrique serán los escenarios donde trabajaran sus cocinados.

Llega una de las ediciones más esperadas de MasterChef

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, este programa de televisión se ha convertido en referencia. En muchísimos aspectos. Cada vez son más los amantes de la cocina que no se pierden una sola entrega e, incluso, se animan a participar.

Lo cierto es que, a pesar de llevar doce ediciones a sus espaldas, los miembros del jurado y todo el equipo que hay detrás siempre saben cómo dejar sin palabras a la audiencia. Siempre se superan en cuanto a retos, pruebas de exteriores y giros de guion. A pesar de los años, los aspirantes nunca saben a qué se enfrentan. Por lo tanto, ¡eso es algo a tener en cuenta!

¿Cómo ver MasterChef 12 en televisión y online?

La nueva edición de MasterChef 12 se podrá este 1 de abril a partir de las 22:50 horas. Un estreno muy esperado que será emitido a través de La 1 de Televisión Española. De hecho, para poder ver el programa tan solo habrá que tener sintonizado el canal en la televisión.

Por otro lado, en el caso de no disponer de este dispositivo o preferir ver el estreno en otro momento, el programa se podrá ver en exclusiva en la web de RTVE. Gracias a sus contenidos inéditos, el usuario podrá visualizar el show televisivo dónde y cuándo quiera sin ningún tipo de coste. No te pierdas ni una sola entrega de esta nueva edición de MasterChef cada lunes, a partir de las 22:50 horas, en La 1 de Televisión Española. ¡Estamos completamente convencidos de que no nos dejará indiferente!