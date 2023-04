‘MasterChef 11’: quién es el nuevo expulsado y la drástica decisión del jurado

El pasado lunes 17 de abril pudimos disfrutar de la primera de las dos entregas de MasterChef 11 de la semana. Una semana que ha comenzado con una sorpresa que no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. Es más, muchos de los aspirantes no pudieron evitar llorar, ya que no se esperaban lo que había ocurrido.

Debemos tener en cuenta que una de las pruebas de la noche causó grandes problemas a uno de los aspirantes, David. Éste, lejos de derrumbarse, decidió sacar fuerzas de donde no tenía para sorprender a todos los allí presentes. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no fue suficiente para que los jueces se replantearan su decisión.

Todo sucedió en la prueba de eliminación. Los aspirantes de MasterChef 11 tenían que elaborar una tarta Alaska. Aunque a muchos se les hizo bastante cuesta arriba el cocinado, teniendo en cuenta que hubo un robo de helado, a uno de ellos prácticamente se le hizo imposible. Es más, durante las valoraciones, llamaron la atención de David por no saber cómo revertir a tiempo los problemas que le habían surgido durante la elaboración del postre.

Por lo tanto, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera tuvieron claro que él era el siguiente expulsado. A pesar de todo, y antes de decirle adiós, el jurado de MasterChef 11 quiso apreciar la actitud que había mostrado David, por lo que tomaron una decisión acerca de su futuro en el programa.

Para poder otorgarle una segunda oportunidad, los jueces permitieron que se midiera con otros dos delantales negros en una última prueba. Las rivales, en este caso, eran Manuela e Izarbe. El objetivo era elaborar una tarta de whisky y, contra todo pronóstico, las aspirantes retadas no salieron bien paradas de esta prueba.

El joven, en esta ocasión, afrontó el cocinado con mucha más calma por lo que consiguió librarse de la expulsión de MasterChef 11. Pepe Rodríguez fue el primero en hablar: “No es perfecta, pero lo has hecho muy bien, puedes estar orgulloso”. Además, añadió: “Vive el presente y disfruta del camino”. Por lo tanto, ¡David continuará un programa más en cocinas!