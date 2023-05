‘MasterChef 11’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Un lunes más, MasterChef regresó a La 1 de TVE con una nueva entrega. En esta ocasión, los aspirantes de la undécima edición comenzaron la noche con un cocinado con las verduras como las protagonistas de un plato libre. Una prueba tras la cual, todos a excepción de Luca y Álex tuvieron que enfrentarse a la temida prueba de eliminación.

De esta forma, el futuro de siete aspirantes en el concurso estaba en el aire. En la primera prueba de eliminación de la semana, los delantales negros se enfrentaron a un reto de frituras. Una prueba en la que estuvo presente en las cocinas María Lo (ganadora de MasterChef 10).

Los delantales negros tuvieron que cocinar con los ingredientes encontrados en la Caja Misteriosa que tenían sobre su encimera. Una prueba en la que cinco aspirantes sobresalieron, mientras que Camino y Ana se tuvieron que quedar abajo.

Las dos aspirantes, convertidas en inseparables, se dedicaron unas emotivas palabras antes de su duelo final. «No quiero decir nada. No me esperaba tener que venir con Cami», expresó Ana muy afectada por la situación mientras abrazaba a Camino.

Ambas concursantes tuvieron que realizar un nuevo plato con la fritura como protagonista, Camino no soportó la presión y preparó una merluza enharinada y cebolla crunchy, siendo su plato como el peor de la noche según los jueces, de esta forma se convirtió en la nueva expulsada.

«Me ha podido la situación. No he podido pensar bien. Me da rabia porque me hubiese gustado irme con un buen plato donde razonase y cocinase bien», dijo Camino antes de colgar su delantal y de abandonar las cocinas del programa.