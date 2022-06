Marta Soto publica el vídeo musical de ‘Esperanza’, tema incluido en su nuevo álbum

Marta Soto vuelve con el estreno de nueva música. En esta ocasión, la intérprete de ‘Podrás contar conmigo’ nos presenta un nuevo tema acompañado de videoclip, ‘Esperanza’, el cual estará incluido en su segundo álbum de estudio, ‘Todo lo que tengo’, y que ya podemos disfrutar desde el pasado viernes 27 de mayo.

A través de sus redes sociales, la artista ha hecho eco de la felicidad e ilusión que siente con el estreno de su nuevo disco. Sin embargo, no es la única que está agradecida con la llegada de nueva música, ya que su inmensa legión de fans, además de otros artistas y familiares, le han dedicado bonitas impresiones acerca de su nuevo trabajo, que destaca por su brillante talento y su incansable dedicación.

Tras la gran acogida que ha tenido el estreno de ‘Todo lo que tengo’, Marta Soto además de anunciar las fechas de su gira por España, nos ha sorprendido con el reciente estreno de su nuevo tema, ‘Esperanza’: “Este tema se titula ‘Esperanza’ y para mí es súper especial. Espero que os lo gocéis. Gracias a todos los músicos, productores, ingenieros que lo habéis hecho posible”.

VIERNES 17 – BILBAO

Tal y como reconocía en CADENA 100, el contenido de este nuevo álbum destaca entre otros por el fruto de su evolución tanto personal como musical: “Me he atrevido a probar otros estilos musicales, a no juzgarse y componer desde la libertad”, comentaba la artista, orgullosa de haberse desprendido de cualquier tipo de etiqueta a la hora de componer. Ahora Marta Soto nos muestra una versión mucho más libre, independiente, segura de sí misma, y lo que es más importante, creyendo al cien por cien en su música.

Entre otras cuestiones, el alcance de su música se debe a los temas que trata en sus canciones, tales como el amor, la amistad o la vida misma, y con los que todos nos llegamos a identificar. En este nuevo proyecto nos presenta diez canciones entre las que se encuentra su nuevo single, ‘Esperanza’.