Marta Riesco ha reaparecido en redes sociales tras unos días de descanso. La reportera ha hablado de diversos temas como su ruptura con Antonio David Flores y su supuesto fichaje para ‘Supervivientes 2022’

Después de estar ausente unos días de trabajo y en redes, la colaboradora ha reaparecido para comunicar a sus seguidores cómo se encuentra y ha querido zanjar varias polémicas que la rodean. «Me han dado el alta hace un par de horas. Estoy muy contenta, porque tengo muchas ganas de incorporarme a mis programas. A veces en la vida hay que parar y me ha vuelto a ocurrir», explica la periodista.

«Y antes de encontrarme mal y peor, el médico consideró que me tenía que apartar unos días del trabajo», aclaró Marta Riesco en las historias de Instagram. «A veces hay que respirar y pensar en uno mismo. He estado en mi pueblo, desconectada del mundo, me he ido enterando de cosas. El médico me prohibió ver contenido sobre mí», comenta la joven.

Además, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ asegura que vuelve a estar fuerte y renovada. Sigo con mi tratamiento, esto no es cosa de dos días. Los temas de salud mental hay que tomárselos muy en serio. Yo me lo tomo muy en serio. Me parece igual de importante que te duela el estómago a que te duela el alma. Solo espero poder ser la misma de siempre», indicó la madrileña.

Sobre los rumores de su participación en esta edición de ‘Supervivientes’, la periodista ha querido zanjar el tema entre risas y de forma irónica. «Aquí estoy, en Honduras, como veis. Ya he pasado todos los exámenes médicos, ya he cogido el avión… Por un pastón. Comienza la aventura de ‘Supervivientes’. ¡Qué no, que estoy en mi casa!», dijo Marta Riesco con una gran sonrisa.