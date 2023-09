El pasado martes 19 de septiembre pudimos disfrutar de la primera entrega de GH VIP: Límite 48 horas de esta edición, presentada por Marta Flich. Entre los tantos momentos vividos, como la angustia de Oriana Marzoli por no poder ver a su novio a pesar de haberse trasladado hasta la casa de Guadalix de la Sierra, también fuimos testigos de una dura situación con Marta Peñate como protagonista.

Todo comenzó cuando a Oriana Marzoli se le dio a escoger entre perder 12.000 euros del premio final para ver a su novio, o no verle. La joven se mostraba destrozada, al ser consciente de que no podía hacer eso a sus compañeros. Marta Flich quiso saber la opinión de los tertulianos sobre la tremenda encrucijada en la que se encontraba la concursante de GH VIP 8.

Tirando de la honestidad que le caracteriza, Marta Peñate calificó la situación de «surrealista» por la dependencia emocional de la concursante con su pareja. Es más, la canaria calificó esta reacción como de «tontería», puesto que hace tan solo unos días que comenzó el reality. Una palabra que no gustó en absoluto a la madre de la concursante. Hasta tal punto que la defendió de una manera cruel y ruin.

Marta Peñate: «Me parece surrealista que normalicemos y romanticemos la dependencia emocional tan brutal que tiene hacia su novio» #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/d9T1y0slvV — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2023

«Tontería es que te vea bailar hace un rato en plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo», espetó la madre de Oriana Marzoli. Se estaba refiriendo a la muerte del padre de Tony Spina, su actual pareja. Como no podía ser de otra manera, Marta Peñate no pudo evitar romper a llorar, sobre todo por la rabia que le dio escuchar ese comentario tan sucio y fuera de lugar.

«Mi novio me ha pedido que venga porque sabe que me encanta mi trabajo y este formato», comenzó diciendo la colaboradora de GH VIP: Límite 48 horas. Por si fuera poco, añadió: «Al padre de mi novio, que acaba de fallecer hace 4 días, su máxima ilusión era verme en televisión porque le encantaba cómo lo hacía. Usted no es nadie para hacerme ese comentario tan ruin».

.@_MartaGH16_, muy enfadada por las palabras de la madre de Oriana 😳 #GHVIPLímite1 pic.twitter.com/EwL98Ee6OX — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2023

Marta Flich trató de mediar entre ambas para intentar que Cristina, madre de Oriana Marzoli, se disculpase. «Te has referido a este punto delicado de la vida personal de Marta, que está trabajando, y honestamente creo que es el momento de pedir perdón», dijo la presentadora del reality.

Fue entonces cuando Cristina decidió recular: «Te pido disculpas si te ha molestado pero quiero que sepas que yo también aprecio y he querido muchísimo a Antonio». A pesar de estas palabras, y dadas las circunstancias, Peñate se negó en rotundo a aceptarlas: «Lo que acabo de ver es lo más bajuno que he visto en televisión en todos los tiempos».