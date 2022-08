Marta Peñate desvela cuánto cobran los concursantes de ‘Supervivientes 2022’

La vida de Marta Peñate poco a poco va volviendo a la normalidad. Tras su paso por Supervivientes 2022, donde se quedó en un merecido segundo puesto, la joven canaria está retomando sus compromisos profesionales, después de haber desconectado con los suyos tras tres meses separados.

Marta Peñate también ha querido compartir con sus seguidores de Instagram algunas curiosidades sobre su paso por Supervivientes, por ello, ha realizado un preguntas y respuestas al que ha respondido con total sinceridad.

Una de esas preguntas ha sido la de cuánto dinero ganó en su paso por el reality de Telecinco. No obstante, ha sido una de las pocas preguntas a las que no ha podido responder con claridad, debido al contrato de confidencialidad que firman todos los concursantes antes de participar.

La canaria ha respondido a esta pregunta irónicamente, diciendo que “fui gratis”. Pero después, ha comentado que “estas preguntas no las puedo resolver, me preguntáis mucho pero esto es confidencial”. No obstante, ha aclarado que “es cierto que se cobra por semana, pero cuánto no os puedo decir”

Otra de las curiosidades que ha aclarado Marta Peñate sobre Supervivientes 2022 ha sido la cantidad ropa permiten llevar a los concursantes a la playa, así como los productos de higiene que pueden llevar los concursantes o las consecuencias que ha sufrido desde que regresó a España.

Por otro lado, Marta ha escrito un emotivo texto, agradeciendo el cariño recibido tras su vuelta a España: «No he ganado, pero en la vida no todo es un cheque. Llevarme todo el apoyo que he conseguido ha sido lo más bonito que me ha podido pasar junto con el aprendizaje que me ha supuesto este programa. Gracias y mil gracias a cada uno de los que me habéis apoyado, aún estoy volviendo a la realidad y todavía no me creo el cariño que me dais».