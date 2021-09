Cada vez queda menos para la esperada boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. La colaboradora de ‘Sálvame’ y el ex concursante de ‘Supervivientes 2021’ ya lo tienen todo preparado para su gran día. Sin embargo, hay algunas personas a las que no les ha sentado bien no ser invitados, entre ellos a Marta López.

Son muy pocos los afortunados que han recibido la invitación para la boda de Anabel y Omar. La colaboradora ha disfrutado de una nueva despedida de soltera, en esta ocasión, organizada por algunas de sus compañeras de ‘Sálvame’ en Madrid.

Belén Esteban, Carlota Corredera, Lydia Lozano, Gema López, Belén Rodríguez o Laura Fa fueron algunas de las personas que no faltaron a la nueva despedida de Anabel. Así como también acudió Marta López, que no dudó en mostrar su decepción al llegar, al no haber sido invitada a la boda.

La colaboradora ha enviado sus mejores deseos a los futuros marido y mujer, sin embargo, antes de entrar al local ha atendido a los medios allí presentes y ha expresado que está muy disgustada por no haber sido invitada a la boda. Añadiendo que sobre todo le duele por parte de Omar, tras haber convivido juntos en ‘Supervivientes 2021’.

«No me sorprende por Anabel, me sorprende más por Omar… Anabel y yo somo compañeras, nos llevamos muy bien, pero a Omar le he cogido muchísimo cariño (…) No es mi amigo del alma, pero pensé que a lo mejor Omar sí me invitaba”, expresó la colaboradora a los medios allí presentes.

Cabe destacar que Omar Sánchez y Marta López se llevaron muy bien en Honduras, donde compartieron confidencias y se hicieron muy amigos durante su paso por la isla. Sin embargo, esa amistad no ha llegado al punto de que la colaboradora sea una de las invitadas a la boda.