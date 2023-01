El programa First Dates vuelve a sorprender, la noche del pasado 18 de enero en Cuatro, estuvo marcada por dos comensales que dieron mucho de que hablar. Por un lado, tenemos a Karina, una joven de 24 años que se presentó al programa animada por su madre para encontrar a una persona que la aguante ya que ella no quiere hacerlo más. La joven tenía una risa nerviosa que descolocó un poco a Mario, el que fue su compañero durante toda la velada.

Mario es cantante, colombo-español aunque reside en la localidad de Calanda, y está en busca de una mujer leal y que sea “linda”. Karina es de armenia, pero actualmente vive en Zaragoza, durante la cita se contaron sus aficiones y se fueron conociendo cada vez más. Mario le contó que tiene una empresa de Marketing digital pero su verdadera pasión es ser cantante y de vez en cuando actuaba en salas o hacia gira por distintos pueblos.

La risa de Karina me da miedo #FirstDates18E — Cameleoparda (@judgiraffe) January 18, 2023

Algo que se convirtió inmediatamente en un problema pues a Karina no le gustaba nada el género urbano y mucho menos que cuando actuara se rodeara de muchas mujeres. Además, se definió como una persona algo celosa y le garantizó que si tenía la más mínima duda le iba a revisar uno a uno los mensajes de sus fans. La comensal no sintió la conexión que necesitaba para volver a tener una segunda cita: “él no es un chico feo, pero no me ha llegado a entrar por los ojos”, comentaba mirando a cámara.

Cuando la cita estaba a punto de terminar Mario aprovechó para cantarle uno de sus temas titulado El Capo, en ese momento Karina no pudo parar de soltar su característica risa nerviosa y no sabía donde meterse. Al terminar la actuación fue muy directa: “He pasado más vergüenza yo que tú”, le comentó a la cara. Llegado el momento de la decisión final, Mario si quiso tener una segunda cita fuera de First Dates, porque le había gustado mucho su risa y su físico. Ella no opinó lo mismo y eso le molestó bastante cambiando su argumento a que su físico no le había vuelto tan loco.