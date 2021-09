El pasado miércoles, después de una larga espera, por fin se estrenó ‘La última tentación’. De esta manera tan concreta pudimos ver el reencuentro entre algunos de los participantes de las tres ediciones de ‘La isla de las tentaciones’. Entre ellos se encontraban Lucía e Isaac, así como Marina.

Nada más comenzar el programa, los participantes de ‘La última tentación’ descubrieron que no iban a convivir con sus parejas, sino que estarían en villas completamente distintas. En ese preciso instante Lucía llegó a amenazar con abandonar. Es más, empezó a llorar desconsoladamente, demostrando que no tenía una confianza ciega en su novio Isaac.

Después de esa tormentosa separación, pudimos ser partícipes de la primera hoguera de esta peculiar edición. Era la correspondiente a los participantes de Villa Playa, es decir, Fani Carbajo, Lester, Andrea Gasca, Mayka Rivera e Isaac. Todos ellos se reencontraron, cara a cara, con sus “causas pendientes”. Es entonces cuando “Lobo” se vio con Marina García, con quien estuvo durante su participación en la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’.

Marina, contra Lucía: «Ella dice que no era mi amiga, pero yo le contaba mis cosas» 🔵 #LaÚltimaTentación1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/GzJHoacG5f — La Última Tentación (@islatentaciones) September 15, 2021

La sevillana decidió dejar a su pareja, Jesús, por el tentador. Debemos recordar que aunque Marina decidió marcharse sola de ‘La isla de las tentaciones’, al poco tiempo decidió comenzar una relación sentimental con Isaac. Una etapa que duró menos de lo esperado, puesto que el catalán se dio cuenta de que no sentía nada por ella, sino por Lucía que era el gran apoyo de Marina en el reality.

En este reencuentro en ‘La última tentación’, la joven dio a conocer que la versión que se sabe de los hechos es bastante diferente a lo que realmente ocurrió. “La causa pendiente” de Isaac reconoció que Lucía mandaba fotografías eróticas al que fuera tentador en ‘La isla de las tentaciones’ cuando ellos aún eran pareja.

¡Pero no todo queda ahí! Y es que Marina también reconoció que, en una ocasión en la que se fueron los tres juntos, Lucía e Isaac aprovecharon una de sus ausencias para mantener relaciones sexuales. Por ese mismo motivo, la sevillana reconocía que no miraba a Isaac a la cara “porque me da asco y lo que me hizo fue una guarrada”. ¿Lograrán resolver todos esos asuntos que tienen pendientes?