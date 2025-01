El pasado jueves 2 de enero, las luces de la casa más famosas de Guadalix de la Sierra volvieron a encenderse. En esta ocasión, para recibir a los concursantes de GH DÚO 3. Esa misma noche, descubrimos que Marieta iba a ser pareja de Sergio Aguilera en el reality, pero iban a jugar como trío y no como dúo. ¿El motivo? Manuel Cortés se sumaba a su equipo, después de que tuviese un affaire hace meses con la finalista de Supervivientes 2024. Bien es cierto que la ex participante de La isla de las tentaciones 7 y el artista nunca se han pronunciado sobre esa historia que tuvieron. A pesar de todo, en los primeros días de concurso, los dos se han olvidado de las cámaras y han compartido muchos más detalles sobre ese affaire que ambos tuvieron hace tan solo unos meses. Algo que ambos han calificado como «amistad con derecho».

En una conversación con Dani Santos y María ‘La Jerezana’ en una de las habitaciones, Marieta les hizo saber cuál era su vínculo con Manuel Cortés: «Me enrollé con él. Hicimos el amor, pero no salíamos a cenar, no teníamos citas». Por si fuera poco, la ilicitana quiso ir mucho más allá: «Me enrollé con él antes y después de Supervivientes. A mí el chico me gustaba, pero yo no veía un feeling como para una pareja». Lejos de que todo quede ahí, en una conversación con Javier y Vanessa en la que Manuel Cortés y Sergio Aguilera estaban presentes, los dos dieron el paso de recordar esa historia. De esta forma, no solamente dieron a conocer cómo empezó todo, cómo surgió la idea de que Marieta protagonizase un vídeo musical de Manuel y qué ocurrió exactamente durante las grabaciones. «Yo subí un vídeo y él me habló, o sea, me contestó», comenzó diciendo la ilicitana.

Por si fuera poco, siguió dando detalles de la historia: «Le dije ‘oye, a ver si me sacas en un videoclip’. Y él me dijo ‘claro, dame tu número y te llamo cuando lo vayamos a hacer’». Manuel Cortés fue más allá: «La chavala es guapa, es atractiva…», aseguró, mientras Marieta explicó: «Le di el número por trabajo, pero él me llamaba y como pensaba que era para el videoclip pues lo cogía».

Mirando a Cortés, la joven recordó un detalle: «Además yo te dije que tenía pareja». Por si fuera poco, la concursante de GH DÚO 3 reconoció que, a los pocos días, lo dejó con ese chico. Más tarde, Manuel volvió a llamarla para decirle cuándo iban a grabar el videoclip. «Y al día siguiente… tracatrá, o el mismo día», comentó Javier, pero la ilicitana prefirió no responder: «No voy a decir nada», aseguró, entre risas. Pero sí alcanzó a decir lo siguiente: «Pues sí, nos lo pasamos bien. Los dos sabíamos que iba a pasar». Manuel Cortés añadió: «Para mí era obvio».

Pero no todo quedó ahí, ya que, en una charla con José María Almoguera y Jeimy Báez, Marieta dejó caer que el hijo de Raquel Bollo era un «especialista en el ghosting»: «Pero no pasa nada, no le guardo rencor». El artista quiso saber algo: «¿Pero yo como te trataba?», a lo que Marieta respondió con otra pregunta: «¿Cómo te hacía sentir yo? Como un rey».

Además, la ilicitana comentó algo más con sus compañeros: «Nunca llegué a saber realmente si le molaba o si era un pasatiempo». Cortés contestó: «Algo de interés habría cuando yo de viaje, de rutas, de conciertos y en una furgoneta, tirado con mis músicos o en mi coche, cogía y te llamaba, ¿no?». ¿Continuarán dando más detalles de esa historia que compartieron?