Quién es Dani Santos: su edad, su pareja y biografía del concursante de ‘GH DÚO 3’

La pasada noche del 2 de enero, Telecinco dio la bienvenida al año con el estreno de uno de sus realities más esperados: GH DÚO 3. El programa arrancó su edición y lo hizo con Carlos Sobera como maestro de ceremonias. Una aventura muy esperada donde la organización no dejó indiferente a nadie con el fichaje de sus celebridades. De hecho, y para sorpresa de los seguidores del universo Gran Hermano, uno de los participantes que se ha unido a la edición ha sido Dani Santos, popular concursante de Gran Hermano 12+1.

GH DÚO 3 viene pisando fuerte y sus participantes también. La edición ha sido presentada de forma oficial y, con ello, las parejas que tendrán que vivir juntas esta travesía. Una aventura televisiva donde solamente puede haber un ganador. Pero, ¿quién era Dani Santos, el actual concursante del reality? ¿Ha participado en otros concursos televisivos? Realizamos un breve repaso por el lado más profesional y personal del concursante. ¡Te sorprenderás!

Su carrera profesional

Dani Santos es un joven de Burgos que se dio a conocer tras haber sido elegido para participar en Gran Hermano 12+1. Durante su edición, el participante no entró junto al resto de sus compañeros. Por el contrario, lo hizo en la décima gala. Con sus divertidas ocurrencias y sentido del humor logró conquistar rápido el corazón del público. De hecho, aunque no ganó el formato, llegó a la gran final de la edición.

Por aquel entonces, Santos era un estudiante de arquitectura, de 19 años. Pero, esa no sería su última aparición en televisión. Poco después, el joven se animó a participar en Gran Hermano la Revuelta, al año le vimos como participante de Mira quién salta y, en el 2016, volvió a la casa de Guadalix de la Sierra como concursante del GH VIP.

Su objetivo es acabar la carrera de arquitectura, la cual se le está resistiendo, y participar en Supervivientes. Su familia es poseedora de un pequeño hotel y de una finca rural en Burgos, por lo que él suele ayudarles con algunas labores. Asimismo, intentó darse a conocer como youtuber, pero no tuvo suerte. Tras seis vídeos publicados y debido a la poca aceptación recibida, abandonó el proyecto de manera definitiva.

Su lado más personal

En redes sociales, Dani Santos siempre intenta mantenerse en contacto con sus seguidores. En plataformas como Instagram, el concursante cuenta con más de 18.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir instantáneas junto a sus amigos y seres queridos. De hecho, son varias las fotografías que comparte junto a María Sánchez, también concursante de GH DÚO 3.

Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si se encuentra en una relación sentimental o no. Dani Santos siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada, por lo que no se sabe si tiene pareja o no.