Mariana sobre Yulen (‘Supervivientes 2022’): «Sentí que había algo, que yo le gustaba»

El pasado domingo 10 de julio, Supervivientes: Conexión Honduras arrancaba una noche más con un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. De hecho, una de las protagonistas de la velada fue Mariana, quién sorprendió a todos al romper su silencio y decir lo que piensa de Yulen Pereira.

Y es que, al parecer, la manera en la que se comportaba el esgrimista con ella en sus primeras semanas de convivencia es algo que muy pocos saben. «Cuando vivimos juntos la primera semana, dormimos juntos y me encontré una mano,…», comenzó explicando la exsuperviviente. Unas declaraciones que captaron la atención del presentador.

«Puede ser un gesto involuntario que duerme a tu lado», le dijo Ion Aramendi. Fue entonces cuando la venezolana continuó explicando el por qué cree que Yulen se sentía atraído hacia ella. «Sí llegue a sentir que había algo, sentí que yo le gustaba», comentó. Además, se aventuró a confesar cuál era la actitud Anabel Pantoja al respecto.

«Siempre supercelosa de mí», reveló sobre la sobrina de Isabel Pantoja. Eso sí, a pesar de lo sucedido, Mariana quiso dejar claro que ella en ningún momento sintió lo mismo por el exgrimista, pues tiene pareja y no le gustan este tipo de situaciones. «Yo tengo pareja y no quiero que se vea otra cosa, si lo siente él es problema suyo, no mío», declaró ante la atenta mirada de los presentes en el plató.

Aunque, no pudo negar que, por su parte, sí sintió que «le gustaba coquetear». Fuera como fuera, lo que está claro es que en su próximo regreso a España, Yulen Pereira va a tener que enfrentarse a numerosas polémicas donde se ha convertido en el protagonista indiscutible, entre ellas, su inesperada relación con Anabel.