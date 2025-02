María Pombo terminó el año 2024 salpicada por la polémica que arrastra Tipi Tent, la marca de ropa que fundó junto a su hermana Marta y el que fuera su cuñado, Luis Giménez. A final de año salió a la luz la enorme deuda que tiene, por lo que la influencer tuvo que salir a explicar lo sucedido dejar claro que hace meses que ya no está vinculada a ella. Pero no es la única empresa de la que ha formado parte, ya que su imperio consta de empresas que van desde la ropa (con otra marca) y hasta los restaurantes, por lo que ha querido contar cómo es su experiencia y cuál es la que más dinero le genera.

La polémica viene después de que la empresa encargada de traer las prendas desde China, donde se fabrican, reclame más de 17.000 euros que no han sido pagados. Ante las acusaciones, la madrileña tuvo que lanzar un comunicado dejando claro, que tanto ella como su hermana están desvinculadas de la empresa. «Nos desvinculamos de la marca a finales de julio. Y nuestra decisión fue también un poco por eso, porque había cosas de las que no nos enterábamos», dijo ante los micrófonos de la agencia Gtres. «Hemos crecido con esta marca, pero sentíamos que era el momento de poner punto final a esta historia que nos ha encantado, pero que empezaba a ser un problema para nosotras. Y sobre todo para Marta, que trabajaba con su ex marido», explicó.

Pero el imperio empresarial de María y de su marido Pablo Castellano tiene muchos más nombres. En una reciente entrevista, la influencer ha querido hablar de Name the brand, marca de ropa de su propiedad y que sigue en funcionamiento, por la que en muchos momentos ha recibido acusaciones de plagio y todo tipo de rumores.

Pese a que el mundo de la moda es el que le dio la fama en las redes, asegura que «los márgenes son muy pequeños» que sin duda es el sector «que más dolores de cabeza le ha dado». A todo esto, suma que hay que competir con gigantes de la moda como Inditex, que asegura que «lanza colecciones cada semana y todas en tendencia», algo contra lo que es imposible luchar, pese a que su nombre es muy potente.

La empresa con la que María Pombo gana más dinero

En una entrevista en el pódcast Ac2ality, la creadora de contenido ha desvelado que la empresa más rentable es La Martinuca, un restaurante especializado en tortillas. «Los márgenes son más sencillo de que haya beneficio al ser comida, porque con una marca de ropa es muy complicado, si es de calidad», asegura.

«Con La Martinuca hemos facturado este último año 3,5 millones casi. Hemos llegado casi a los 3,5, muy heavy. Son casi 3000 pedidos a la semana», asegura ante la sorpresa de las entrevistadoras. Por el momento sólo tienen dos locales físicos en Madrid a los que poder acudir a tomar sus famosas tortillas, mientras que la mayor parte de su facturación llega gracias a las conocidas como cocinas fantasma, que se reparten por zonas estratégicas de Madrid para los pedidos a domicilio que reciben en plataformas de servicio a domicilio.

Aunque su especialidad son las tortillas, que tienen un precio entre los 13,90 euros de la individual y los 27,90 € que tiene la más grande de su carta. Además, también ofrecen bocadillos y platos típicos de la cocina española como la ensaladilla rusa, patatas bravas y platos de cuchara como lentejas y pisto.

María explica en su entrevista que no es habitual que la gente la relacione con esta empresa, ya que quería ser una socia más, no hacer que funcione gracias a su promoción en las redes sociales. Parece que ese objetivo está conseguido, puesto que ella y su marido Pablo forman parte de la empresa, pero no es común que hablen de ella en sus publicaciones.