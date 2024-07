María Patiño sorprende al dar la cara por Karol G ante las críticas: «Auténtica ignorancia»

María Patiño siempre se ha caracterizado por defender la verdad de los acontecimientos y estar abierta a conocer nuevas modas. De hecho, hace tan solo unos días, fue la encargada de entrevistar a los famosos influencers que acudieron a la popular Velada del año IV, evento organizado por el streamer Ibai Llanos. Sin embargo, recientemente, se ha visto obligada a dar su opinión respecto a las críticas que está recibiendo Karol G.

Para el que todavía no lo sepa, la cantante de origen colombiano ha aterrizado en España para ofrecer cuatro espectáculos inéditos de su glorioso tour mundial. Mañana será bonito tour está siendo toda una sensación musical a nivel global. Por ello, y en agradecimiento al gran apoyo que ha recibido del público español con el paso de los años, la cantante ha querido realizar el cierre de gira en Madrid.

El Estadio Santiago Bernabéu se ha vuelto a vestir de gala para recibir a otra estrella internacional. En un principio, en el caso de la intérprete de Provenza, solamente estaba planeado hacer un único espectáculo en la ciudad. Pero, la gran demanda recibida por parte de los fans ha provocado que se hayan lanzado un total de cuatro fechas.

La última noche del tour tuvo lugar el pasado 23 de julio y, como no podía ser de otra manera, Karol G realizó un exitoso ‘sold out’, cuatro consecutivos para ser exactos. Un auténtico fenómeno musical que a muchos le recuerdan el que se vivió el pasado mes de mayo en el mismo estadio con otra artista femenina: Taylor Swift.

«Ahora son como unos 60 o 70 shows desde que empezamos esta gira de un año, que se fue muy rápido y esta semana ha sido para mí de mucha gratitud porque ustedes mismos pueden ver lo que está pasando aquí, son cuatro noches como esta», comentó emocionada la colombiana en su show de la ciudad española. Sin embargo, el éxito de la artista no está siendo del agrado de todos.

María Patiño defiende a Karol G de las críticas por su éxito

El éxito que ha cosechado Karol G con su final de gira ha provocado que esté en boca de todos, aunque no siempre de la mejor manera. De hecho, el periodista Antonio Naranjo dio su opinión sobre ello en el programa En boca de todos. Unas declaraciones muy contundentes con las que ha despertado la polémica y el ‘hate’ de muchos fans.

«A mí me llevas a ver a los ACDC a Sevilla, no a toda esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas», comentó sin filtros. Ante ello, sus compañeros lo animaron a escuchar un poco más la música actual y a valorar el hecho de que había llenado el aforo de cuatro Bernabéus completos. Pero, el comunicador continuó defendiendo su punto de vista. «Pues, mira, si esta petarda los llena y los Rolling no, la humanidad merece extinguirse», sentenció.

El desprecio a lo desconocido es la auténtica ignorancia @karolg https://t.co/SN8Ed2vaYf — Maria patiño (@maria_patino) July 22, 2024

Como era de esperarse, estas declaraciones se ha expandido en las redes sociales rápidamente. De hecho, la noticia ha llegado hasta la propia María Patiño, quién no ha dudado en defender el trabajo de la colombiana. «El desprecio a lo desconocido es la auténtica ignorancia», sentenció.