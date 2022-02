María Patiño ha desvelado cuál ha sido su última operación estética. La colaboradora de ‘Sálvame’ nunca ha escondido su afición por la cirugía plástica.

La gallega es una de las pocas celebrities que habla sobre los retoques estéticos de una forma muy natural. De hecho, la tertuliana no los considera un tabú, por ello, lo normaliza cada vez que se somete a alguna cirugía.

Tras la recreación de una escena de ‘Pasión de Gavilanes’ con su compañero Kiko Hernández, ha desvelado esta información. «Me he hecho el culo hoy». Esto explicaba que durante la escena María Patiño no haya podido moverse bien en el plató de ‘Sálvame’. «Tengo el culo un poco morado», ha confesado la colaboradora enseñando la zona de operación.

María Patiño ha mostrado dificultades para moverse a lo largo de la tarde porque «se ha hecho el culo» 😂 https://t.co/hIpQyz35Fx — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 23, 2022

La gallega no ha querido desvelar mucho más sobre su retoque, sin embargo, Lydia Lozano ha estado insistiendo sobre el tema. «¿Te lo has subido o algo?», le ha preguntado la tertuliana que no ha desaprovechado esta oportunidad para tocarle el culo y comprobar el resultado.

Por otra parte, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en pedirle a María Patiño que enseñara el moratón. La colaboradora ha accedido, pero lo ha hecho con cuidado para evitar mostrar mucho en televisión.

Esta no ha sido la primera operación de la gallega, pues ha pasado desde una rinoplastia a un lifting cervical, y más tarde se realizó una operación de pecho, vitaminas o ácido hialurónico en su rostro y labios.

La tertuliana también se hizo un tratamiento para rejuvenecer sus manos y ahora les ha tocado el turno a sus nalgas. Además, María Patiño se sometió a un lifting en las rodillas y en los muslos junto a una abdominoplastia.