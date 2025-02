La pasada noche del 4 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de GH DÚO. El popular reality se ha convertido en una de las grandes apuestas de la temporada en la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Ante ello, en esta última ocasión, el formato le mostró a su audiencia todo lo acontecido en la casa de Guadalix de la Sierra durante las pasadas 48 horas. Numerosas novedades donde, entre otros aspectos, hemos podido ver el regreso de Manuel Cortés y Álex Ghita.

Ambos participantes han regresado a la casa como posibles repescados de la edición. Un veredicto que se revelará en las próximas horas. Por ello, mientras tanto, los participantes se han reencontrado con sus compañeros. Eso sí, como regla primordial, la organización del programa les ha advertido que no deben revelar ningún tipo de información del exterior al resto de concursantes. Una norma que el hijo de Raquel Bollo parece haberse saltado, de cierta manera. Pues, para sorpresa de todos, ha hablado con Marieta sobre su novio, Suso. Un comentario que, aunque no era muy extenso, sí estaba relacionado con el estado actual de su relación sentimental.

Manuel Cortés ha tenido la oportunidad de hablar con Marieta tras su regreso a la casa. Un momento a solas donde ha aprovechado para despejarle todas sus dudas. «Suso te ama», le dijo. Unas palabras con las que dejaba implícito que el colaborador televisivo la seguía esperando fuera del programa.

Al escucharle, Marieta se ha mostrado un poco desconcertada.»¿Pero de verdad te ha dicho que me ama?», le preguntó. Pues, quería saber si eran palabras textuales de su novio hacia ella o, por el contrario, Manuel Cortés se lo estaba diciendo por decir.

«No puedo dar información del exterior», le respondió él. Pues, sabe muy bien que, si se va de la lengua contando información del exterior, su posibilidad de regresar a la casa de Guadalix se vuelve nula. Pero, lejos de dejar preocupada a la joven, le confesó algo más. «Te quiere ver al 100%», le dijo. Una información con la que le dejaba claro que no tenía que preocuparse por nada.

Hace un mes que la aventura de GH DÚO 3 comenzó de manera oficial. Un mes desde que Marieta ha estado alejada de su chico, Suso. Por ello, y tras reiterar en numerosas ocasiones sus sentimientos hacia él en directo, la ex participante de La isla de las tentaciones necesitaba saber que él la está esperando fuera.

Sin embargo, y aunque se mostró contenta con el regreso de Manuel Cortés a la casa, no pudo decir lo mismo de Álex Ghita. «Yo adelanto que soy un poco cerrada a veces. Cuando una persona no me entra, no me entra. No es nada personal ni tengo nada en contra de él por lo de fuera, pero es que si no me entra, no me entra. A mí él no me hizo una convivencia fácil», señaló.