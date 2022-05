Malú se ha sentado en el plató de ‘La Noche D’ y ha estado hablando de su vuelta a los escenarios. Además, la artista ha contado diversas partes de su vida personas y ha relatado una de las anécdotas que tiene diariamente con su hija.

La cantante ha sido una de las invitadas de la nueva temporada del programa de La 1, presentado por Eva Soriano. La madrileña muy pronto volverá a los escenarios tras su maternidad. Concretamente, el 12 de mayo, la cantautora estará dándolo todo en el Wizink Center de Madrid.

En ‘La Noche D’, Malú contó una anécdota que no ha pasado desapercibida. Tiene que ver con su pequeña Lucía, de tan solo dos años de edad. La artista ha contado que ella en casa no es una persona de cantar. «A mi niña no le suelo cantar formalmente, pero alguna vez, así durmiéndola cuando está pesada y quiere que la duerma en brazos, empiezo a cantarle, y me dice: ‘mamá calla, mamá no cantes’», explica la intérprete de ‘Blanco y Negro’.

«¡Mamá calla, mamá no cantes!» Esto ha dicho alguna vez la hija de Malú cuando cantaba para dormirla. #LaNocheDBodas ⭕https://t.co/RO5snn4oew pic.twitter.com/DO2OpS6Oem — RTVE (@rtve) May 3, 2022

La respuesta de la cantante a su hija es sin duda la mejor, desatando la risa del resto de colaboradores en el plató. «¿Sabes que mamá te da de comer a ti cantando, ¿no?», dice la compositora. Además, la artista ha reconocido que a corto plazo no tiene planes de boda por el momento para así zanjar de una vez este tema.

«Me da un poco igual. Cuando te haces mayor y ves que la realidad de la vida es otra, a mí lo de tener un contrato y formalizar una relación no me va», asegura Malú, quien ha reconocido que cuando era pequeña si se imaginaba vestirse de blanco. No obstante, la cantante no ha hecho mención alguna a Albert Rivera. ‘La Noche D’ finalizó de la mejor forma posible y es con la voz de la intérprete de ‘Ahora Tú’ en directo.