Makoke, contra José Antonio Avilés tras su duro ataque en ‘Viernes Deluxe’

Kiko Matamoros y Makoke llevaban más de 20 años juntos. Sin embargo, hace cuatro años, la relación terminaba sin dar muchas más explicaciones. A pesar de todo, la propia Makoke reconoció que había descubierto que Kiko Matamoros estaba intercambiando fotos con una chica a la que, supuestamente, luego le daba dinero para que no las difundiera.

“Yo estaba de compras en El Corte Inglés y por un problema con nuestros móviles los datos del teléfono de Kiko se volcaron en el mío. Allí fue donde descubrí que estaba intercambiando fotos sexuales con una chica y que le estaba extorsionando», comentaba la colaboradora en Telecinco.

Avilés carga duramente contra Makoke en el ‘polígrafo’ y ella le responde en #FiestaT5 https://t.co/Ko7cMPn5QK — Fiesta (@fiestatelecinco) October 30, 2022

Este pasado viernes, en Viernes Deluxe, el colaborador José Antonio Avilés, compañero de Makoke en Viva la vida, donde se hicieron grandes amigos, anunciaba que ella estaba desvelando información privada de Kiko Matamoros. Su intención, según el colaborador, es la de hacerle daño. Además, afirmó que estaba estaba interfiriendo entre la relación de Kiko y su hija Anita.

Esto quedó demostrado cuando José Antonio Avilés, en el polígrafo, se enfrentó a la siguiente pregunta: «¿Tienes constancia de que malmeta a Anita en contra de su padre?”. “Sí”, contestaba el tertuliano. Palabras que han hecho que, en el programa Fiesta, Makoke estallara.

Makoke reacciona a las palabras de Avilés ante el ‘polígrafo’: «Me da pena” #FiestaT5 https://t.co/pnWzcSUWeK — Telecinco (@telecincoes) October 30, 2022

“Eso es absolutamente falso y por ahí no te lo voy a tolerar, eres un sinvergüenza, no tienes otra palabra. No te lo voy a asar. Con mis hijos me llevo bien, con los dos, hablo todos los días. Yo no tengo un problema, lo tiene otro señor, no voy a mostrar más pruebas”, explicaba la colaboradora de Fiesta, visiblemente enfadada.

“He llamado esta mañana a mi abogada para denunciar, pero es su palabra contra la mía. Que una persona tan joven tenga tanta maldad me da pena”, decía Makoke durante su intervención en el programa de Emma García. Parece que la guerra no ha hecho más que empezar.