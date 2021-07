El fallecimiento de Mila Ximénez, el pasado 23 de junio, ha dejado destrozados a todos sus compañeros y amigos. La periodista decidió tener un detalle con ellos. En el vídeo de la mudanza de sus pertenencias se ha podido ver un cuadro para Kiko Hernández y un sobre para Belén Esteban, pero la colaboradora no se olvidó de su gran amigo Jorge Javier Vázquez, según ha contado Lydia Lozano.

En la presentación del libro ‘Algunos le llaman Magia’ de Miguel Sierralta, Lydia Lozano revelaba cuál fue el detalle que Mila Ximénez dejó para el presentador. “Se han visto ya las imágenes recogiendo sus pertenencias. Ha dejado algunas cosas a Kiko, a Belén, otras con destino Granada, no sé si a vosotros os ha dejado algo”, expresaba el periodista a la colaboradora de ‘Sálvame’.

“Me estoy enterando por ti, he visto el vídeo solamente de la mudanza y lo tuve que quitar. Me daba como un mal rollo y claro, son íntimos amigos y a los íntimos amigos hay que dejarles cosas y me alegro muchísimo de que lo tengan. El otro día Jorge Javier dijo que había un abrigo azul de Mila que le gustaba mucho y le dijo ‘ese abrigo para mí’. Me parece estupendo y sobre todo si lo ha podido coger en vida”, respondía Lydia Lozano a ‘Diez Minutos’.

El periodista aprovechaba la ocasión para preguntarle sobre la reaparición de Antonio David Flores en el tanatorio, pero Lydia fue contundente: “Mira, yo en esas cosas no me voy a meter. Una cosa es toda la docuserie y otra cosa son los sentimientos. La gente que quiera ir a un tanatorio es libre y yo no me voy a meter en los sentimientos de nadie. Estaría bueno”.

Para finalizar, la colaboradora no ha tenido ningún resquemor a la hora de hablar sobre su relación con José Luis Moreno, supuesto implicado en un trama de fraude fiscal. «He trabajado con él mucho tiempo. Lo primero que me dijo hace años es que era médico y me he enterado de que no lo era, luego me debía dinero y no me lo ha pagado», contaba Lydia Lozano.